Por un gesto en vivo de Daniel Arenas, surgen rumores sobre posible ruptura con Daniela Álvarez

Muchas han sido las especulaciones que han surgido a raíz de la relación sentimental de Daniel Arenas y Daniela Álvarez . Recientemente el actor causó revuelo en las plataformas digitales al hacer un gesto durante una transmisión en vivo, pues dio a entender que actualmente no tiene pareja. Esta situación se suma al hecho de que el también conductor de televisión no estuvo presente durante la celebración del cumpleaños de la exreina de belleza.

El suceso se llevó a cabo en medio del programa 'Hoy día', de Telemundo' y posteriormente fue publicado a través de la cuenta oficial de Instagram la producción. Durante la emisión, uno de los invitados pregunta cuáles de los presentes actualmente tienen novia y pide que levanten la mano. A pesar de que varias celebridades indican que tienen un compromiso emocional y acceden a cumplir con las indicaciones, Arenas permanece quieto en el asiento mientras mira a sus compañeros.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para confirmar o desmentir la noticia. Cabe aclarar que hace poco la modelo llamó la atención debido a que se refirió acerca de la importancia que tiene la confianza dentro de un romance, así como también del amor y el respeto, lo que hizo que muchos usuarios de Internet pensaran que su idilio de amor todavía seguía vigente.

Arenas y Álvarez han enternecido en múltiples oportunidades a sus fanáticos, pues él estuvo presente durante todo el proceso de recuperación que enfrentó la modelo luego de su amputación de pierna. Asimismo, han protagonizado una que otra polémica, como la vez que Adamari López recibió un beso por parte del famoso luego de insistir en que quería saber cómo se grababan estas escenas en las telenovelas.

