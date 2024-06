¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?: La presentadora escribe un emotivo mensaje por su cumpleaños

En Día a Día la celebración ha sido por todo lo alto, dado que Carolina Cruz está de cumpleaños y varios de sus seres queridos, especialmente amigos, le enviaron conmovedores mensajes, con los cuales ella no pudo evitar llorar. No obstante, lo que más le causó lágrimas fue ver las palabras de sus hijos, por los cuales agradeció durante el programa, asegurando que ellos son su motor y que le cambiaron la vida por completo.

Edad de Carolina Cruz

La presentadora nació un 12 de junio de 1979 en Tuluá, Valle del Cauca, por lo cual tiene 45 años. Desde sus inicios en la televisión, ha sido considerada como una de las mujeres más bellas del entretenimiento colombiano.

Cabe destacar que a sus 20 años se dio a conocer cuando se presentó al certamen de Señorita Colombia, en donde fue coronada como virreina, y desde ese momento ha estado vigente en la televisión de nuestro país.

Carolina Cruz habla sobre su edad

Por medio de sus historias de Instagram, la presentadora de Día a Día escribió un valioso mensaje con el cual quiso dar a entender que para ella la edad es solo un número y una muestra de lo agradecida que está con la vida por las cosas que ha logrado al pasar de los años y por las personas que la rodean.

"Carolina: esta carta es para decirte que te abrazo muy fuerte para que no extrañes los abrazos que no tuviste, estoy muy orgullosa de ti, de lo que has logrado. Hoy a tus 45 años eres una mujer que se ha transformado y que ha entendido que la vida es de retos, de errores y aciertos y que así has sido más que perfecta. Te amo carolina y estoy muy orgullosa de ti, de mí", fueron las palabras con las que inició esta emotiva publicación.

Sumado a esto, la presentadora dijo: "para mí esta mañana que abrí mis ojos, miré a mi lado izquierdo y pude ver lo afortunada que soy al poder despertarme todos los días al lado de mis hijos sanos y bien, con una mamá sana y feliz, me ha hecho llorar de dicha y plenitud. ¡Gracias Dios, te amo ! por otra dosis de 45 años con ellos a mi lado siempre".

A su vez, durante la celebración que le hicieron en Día a Día, Carolina Cruz ha demostrado lo agradecida que se siente con quienes le han enviado un mensaje durante su cumpleaños y afirmó que para ella es una gran dicha festejar este día, ya que considera que tiene muchas bendiciones por las cuales sentirse llena de alegría.