Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina Rodríguez con romántico detalle en Dubái por su cumpleaños

A propósito del cumpleaños número 28 de la empresaria y modelo Georgina Rodríguez, el futbolista Cristiano Ronaldo mostró su faceta más romántica para celebrar esta especial fecha junto a su esposa e hijos.

Desde la ciudad de Dubái, la familia del astro portugués festejó por todo lo alto en medio de la playa y excentricidades, según dejó ver su la mujer en un carrusel de instantáneas en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Mira también: Cristiano Ronaldo con la camiseta incorrecta en museo de cera de Dubái se viraliza en redes

Sin embargo, el momento más especial se dio cuando el futbolista decidió sorprender a su esposa con un romántico detalle, nada más y nada menos que en el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, donde se proyectaron imágenes de la mujer y de su documental biográfico ‘Soy Georgina’, que también se estrenó este jueves a propósito del cumpleaños de la española.

Publicidad

Al final de la proyección se pudo leer el mensaje “Feliz cumpleaños, Gio”.

La mujer no evitó mostrarse muy emocionada con el detalle y con unas tiernas palabras le agradeció a ‘CR7’ su especial celebración, añadiendo que la hace muy feliz.

Publicidad

“Así acaba este emocionante día ❤️ No me salen las palabras 😭 Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día 💖”, escribió la mujer en su publicación.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian que serán padres de gemelos

Publicidad

Internautas también inundaron la publicación de mensajes felicitando a la mujer, que actualmente está a la espera de mellizos. Fue tal el furor que causó el post de Georgina que en poco tiempo logró acumular más de 2 millones de 'Me gusta' y miles de comentarios.