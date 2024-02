Conoce quién es la esposa de Jhovanoty y su inspiradora historia de amor: ¡toda una vida juntos!

Jhovanoty se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los colombianos, quienes se divierten con sus ocurrencias en Día a Día y con sus rutinas en Sábados Felices, lo cual lo ha convertido en uno de los humoristas con más reconocimiento en nuestro país.

Esto ha causado que sus fanáticos quieran conocer un poco más sobre su inspiradora historia de vida, dado que ha sido una muestra de la perseverancia y la lucha por los sueños, además de una conmovedora relación con su esposa, con quien tiene cuatro hijos y ha sido una muestra de que el amor verdadero sí existe.

Quién es la esposa de Jhovanoty, de Día a día, y cuántos años llevan juntos

Uno de los pilares fundamentales para Jhovanoty es su familia, pues ha sido su motor para salir adelante, siendo su esposa Derly Johana Castaño alguien clave en el éxito logrado, ya que lo ha respaldado, acompañado e impulsado para que no se rinda a pesar de las adversidades, no obstante, no muchos conocen todo lo que han vivido juntos y por qué llevan casi que toda una vida juntos.

De acuerdo con el capítulo de Se Dice De Mí en el que el humorista fue protagonista, esta pareja se conoció en un diciembre en el que ella llegó a vivir a Las Palmas (en Neiva) cuando era muy joven y lo vio por primera vez cuando él estaba jugando al frente de la casa de su tía con otros niños, por lo cual cuando se bajó del carro en el que iba en dicho momento la primera mirada que encontró fue la de él.

Pasó el tiempo y ellos eran amigos, sin embargo, la madre de Jhovanoty contó que un día lo encontró llorando casi que sin consuelo y al preguntarle por él motivo le comentó que era porque se enteró de que Derly Johanna se iba. Pasaron alrededor de 10 años en los que estuvieron separados, lo que generó que él buscara una solución para reencontrarse y expresarle todo su amor.

"Yo me enamoré de ella cuando tenía cinco años, ella siete. Se fue, aunque después apareció por allá en Florencia, Caquetá. Me fui donde ella y le pinté pajaritos en el aire, le dije que se viniera para Neiva, le conseguí trabajo, vivió en mi casa con mi mamá. Nadie en mi familia ponía reparo porque sabían lo que esa mujer significaba para mí", explicó el humorista.

Desde ese entonces, es decir cuando tenían aproximadamente 18 años, no se han separado y ya conforman una familia en la que tienen cuatro hijos, una niña y tres niños, mientras que Jhovanoty no duda en demostrar todo el amor que tiene por su esposa.