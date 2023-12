Jhovanoty tiene la clave para lograr un viaje lleno de aventuras: conoce aquí su secreto

Jhovanoty ha logrado ir cumpliendo el mayor sueño que tenía en esta edición de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, pues ha conseguido que las personas en Japón se rían de sus ocurrencias y que su humor deje una huella de Colombia en el exterior.

Además, se ha entendido a la perfección con Laura Acuña , con quien se ha reído a carcajadas y demostrado que cualquier instante puede estar lleno de diversión, especialmente cuando entre amigos se entienden y hacen el mismo tipo de chistes.

Te puede interesar: ¡Jessica Cediel no se salva!: le revisamos el celular, sus búsquedas, chats y galerías

A pesar de que Jhovanoty le teme a las alturas y a las atracciones extremas de los parques, a lo cual no está dispuesto a someterse ni aunque le paguen, no se ha negado a aventurarse y a probar cosas nuevas en compañía de la presentadora, pues Japón les ha presentado cosas muy interesantes y que no son habituales en nuestro país.

Uno de los principales objetivos de estos viajeros en La Vuelta al Mundo en 80 Risas es que los colombianos que los ven a través de la pantalla chica se antojen de recorrer todos estos destinos y se animen a ir a los países, especialmente con la información que les brindan estos famosos.

Conoce más: ¿Buscas un viaje inolvidable? Don Jediondo tiene las mejores recomendaciones para que lo logres

Publicidad

Es por ello que Jhovanoty toma todas estas experiencias que ha obtenido en el programa y las recopila en una clave fundamental para tener un paseo lleno de aventuras, siendo este uno de sus mejores secretos.

Lee también: Piroberta revela sus mejores tips para conquistar durante un viaje, ¿los usa con Juan Diego Vanegas?

¿Qué recomendaciones da Jhovanoty para un viaje lleno de aventura?

Elimina los no de tu vida, las prevenciones y cualquier paradigma que tengas: "a cada oportunidad que se le presente de decir sí en su viaje póngase en #ModoSí y hágale pa' lante. Menos a las montañas rusas y esas vainas en las que uno se asusta", deja en claro el humorista.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!