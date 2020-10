Conoce a la hermosa esposa de Juan Pablo Shuk, Fernando en Pasión de Gavilanes

View this post on Instagram

En estas vacaciones he querido sentirme protegida y segura y para eso escogí Ibiza y Formentera por ser puntos de turismo no masificado, donde recargar pilas para subir mi sistema inmune. Un punto y aparte de todo lo vivido estos últimos meses, para fortalecer mi mente y afrontar con mayor resiliencia el futuro. No obstante tocó ser muy precavidos y saber decir NO ha muchas cosas...reservas de hoteles que anule, al no prestarme la confianza, establecimientos de los que me salí y lugares que ni siquiera pisé porque todavía siguen sin tomarse en serio las políticas anticovid. Y eso es lo que nos ha llevado de nuevo al punto en el que estamos. Mis cinco días de formentera los pase en @apartamentoscastavi un lugar muy estricto con los protocolos del COVID en el que pude descansar en PAZ. Gracias a todos los hoteleros y hosteleros que trabajáis de una forma responsable y amable en un momento tan complicado como este. Por todo agradecimiento que siento en un momento tan complicado para vuestro sector quiero hacer este post de apoyo. También contaros que fue un placer conocer nuevas iniciativas como @hotelbreak en las que te proponen planes diferentes en hoteles muy selectos, en los que puedes disfrutar de todos sus servicios de una forma original sin tener que quedarte a dormir. Gracias, gracias, gracias✨