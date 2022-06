Conoce a Fuad y Jonathan, los sensuales hermanos de Samir, participante del Desafío The Box

Sin lugar a dudas, uno de los participantes del Desafío The Box que más ha llamado la atención no solo por sus habilidades físicas para destacarse en cada uno de los Boxes, sino por su atractivo y particular forma de coquetear con Grecia es Samir. Su encanto ha despertado la curiosidad de múltiples internautas que siguen de cerca la transmisión del reality de Caracol Televisión y lo comentan a través de plataformas como Twitter.

Mira también: "Esto no lo vamos a olvidar jamás": Grecia y Samir pasan la noche juntos en el Cubo

Publicidad

Lo que seguro no sabías del Súper Humano es que tiene dos hermanos que no duda en presumir a través de sus redes sociales, más específicamente de Instagram, donde reúne más de 80 mil seguidores. Se trata de Fuad y Jonathan Reveiz, quienes, a pesar de tener sus cuentas personales en modo privado, han aparecido en algunos videos y fotografías junto al participante.

Te puede interesar: ¿Celosa? Dani le reclama a Samir que no la trata igual desde que se acercó a Grecia

En una de las instantáneas que más se ha robado las miradas se logra ver a la familia reunida, disfrutando de un viaje que realizaron a Cancún, México. Adicionalmente, se ven felices gozando de la gastronomía y de la cultura, pues cada uno tiene en su cabeza sombreros característicos de los mariachis que interpretan exitosos temas musicales en diferentes partes del país.

No te pierdas: Así reaccionaron los internautas ante el "envidiable" beso de Samir y Grecia en el Desafío The Box

Publicidad

"'OHANA significa familia, y tu familia nunca te abandona ni te olvida 🇲🇽🔥' ¿De que película es la frase?👀", fue el mensaje que publicó Samir junto a la fotografía. Cabe resaltar que pese a que el corazón del desafiante ya parece estar ocupado por Grecia, existe la posibilidad de que alguno de sus hermanos esté soltero, ¿habrá cabida para encontrar el amor?