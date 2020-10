Con romántica foto, Melina Ramírez confirma su relación con Juan Manuel Mendoza

Luego de un mediático romance, Melina Ramírez y Mateo Carvajal confirmaron que su relación terminó a mediados del 2019 y que ahora son amigos por el bienestar de su pequeño hijo Salvador.

Tal y como venía especulando en las redes sociales y como lo confirmó La Red hace algunos meses, la presentadora caleña se volvió a dar una oportunidad en el amor con el guapo actor Juan Manuel Mendoza, no obstante, pese a que se les vio juntos en Cartagena hace un tiempo atrás, ninguno de los dos había querido confirmar públicamente su relación amorosa.

Ahora, el cumpleaños del actor fue la ocasión perfecta para contarle al mundo lo enamorados que están, pues la presentadora publicó la primera foto junto a Juan Manuel. Se trata de una romántica imagen en la que aparecen dándose un apasionado beso desde un caballo.

“Cuando pensaba que no volvería a creer en el amor, tu me diste mil razones para hacerlo. Gracias por eso. Gracias Dios por su vida y por ponerlo en mi camino. Feliz cumpleaños mi ❤️”, expresó Melina Ramírez en la amorosa publicación de Instagram.

Por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues hasta el momento la publicación ya suma más de 80 mil me gusta y miles de comentarios con felicitaciones y halagos para la pareja, incluso, Daniella Donado, expareja del actor y mamá de su hija, no se quedó atrás y les dejó un “❤️” en la foto.

Por su parte, Juan Manuel Mendoza también le dejó una demostración de amor a Melina Ramírez y le comentó “Te amo ❤️”.