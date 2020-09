Con emotivos mensajes, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque despiden a su mascota

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque son una de las parejas más admiradas y queridas de las redes sociales, pues constantemente comparten los momentos más especiales de su familia junto a su hijo Matías y por supuesto junto a su perrito Dandy, a quien tristemente tuvieron que despedir este fin de semana tras su fallecimiento.

Dandy llevaba 13 años con Lincoln y 12 con Carolina, tiempo en el que los llenó de amor y momentos felices. No obstante, tal y como lo contó la presentadora, en este último año la salud del perrito “empezó a empeorar, pero en los últimos 6 días ya no era el mismo, empezó a sentir dolor al caminar”, por lo que tomaron la difícil decisión de dejarlo descansar, pues luego de tanto cariño que les dio “no era justo verlo sufrir”.

En medio de la gran tristeza que les generó esta pérdida, la pareja hizo emotivas publicaciones dedicadas a su mascota. Por su parte, Lincoln publicó un video de momentos especiales que vivió junto a este compañero fiel de su vida y escribió un mensaje.

“Han sido días duros, ayer fue el más difícil y aún lo sigue siendo, nos diste todo tu amor, tu aguante, nosotros también te entregamos todo hasta el último segundo, tu elegiste cuando y cómo partir, nosotros por el amor que te tenemos lo aceptamos pues lo más importante era no verte sufrir, jamás pensé cuando llegaste a casa hace 13 años que verte ir fuera tan difícil, solo los que lo han vivido saben lo que es, gracias mi Dandy bello por tu amor, tu compañía, alegría y lealtad....siempre te amaremos, vuela alto mi guapo guerrero”, escribió en la publicación el actor.

Además de este triste video, Carolina también hizo una publicación muy emotiva en la que aparece acostada con su hijo y Dandy. Allí se escucha a la presentadora explicandole a su pequeño por qué la mascota ya debe partir.

Publicidad

“Sábado y domingo le dimos más y más amor, todo el que cabía en nuestros cuerpos, ayer en la tarde empezó a sentir mucho dolor y al verlo así salimos corriendo para dejarlo volar. Fue muy rápido, pero allí estuvimos con el, abrazándolo hasta el último momento, llenándolo de calor, compañía y amor. Explicarle a Mati fue más fácil de lo que pensé, este chiquito lindo tiene una magia y una capacidad de entender las cosas desde el amor que me deja sin palabras. Te amamos pulga linda. Extrañare todo de ti, tú nariz fría, tus besos, tu olor, nuestros arrunches, gracias por cuidarme tanto, por ser mi sombra, por cuidar a Mati, por cuidarnos...TE AMAMOS INFINITO❤️🙏🏼🌈🐶”, expresó la presentadora.