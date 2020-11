Con beso y quitada de ropa, Andrea Valdiri y su novio hicieron arriesgada maniobra en moto

Andrea Valdiri y Lowe León constantemente dan de qué hablar en las redes sociales y no es para menos, pues la pareja comparte con sus seguidores sus excéntricos regalos , apasionados viajes y hasta sugestivas fotos.

Esta vez, la bailarina y el cantante sorprendieron a los internautas con una nueva y arriesgada aventura, pues aparecieron en un video en el que Lowe va manejando una moto, mientras que, en movimiento, Andrea va acostada sobre el tanque, le da un apasionado beso a su novio y hasta se quita la blusa para volearla.

Por supuesto, esta maniobra a bordo de la moto ha sorprendido a todos los seguidores de la pareja, pues aunque muchos la han aplaudido porque “eso no se ve ni en películas”, no faltaron los internautas que dejaron sus críticas por no usar casco o por la posibilidad de provocar un accidente.

“Los cascos dónde están? Es seguro manejar con una mujer encima del tanque obstaculizando la vista y en esa posición? En una moto o carro en movimiento hay que tener la mayor precaución posible, LEAN O AL MENOS EDUQUEMONOS, los para un oficial de carreteras o policía y su salida es un “usted no sabe quien soy yo”. Que chiste la gente ala, patrocinando la ilegalidad siempre por el hecho de ser “influencer””, comentó un usuario con indignación.