¿Clásico recuperado? Rosalía estalla las redes sociales al interpretar 'Perdóname' de La Factoría

¡La Motomami inició su Tour! La cantante española Rosalía ha dado de qué hablar en las últimas horas con la apertura de su gira 'Motomami World Tour', pues la artista dejó por lo alto su música en vivo en tan solo su primera presentación. Como parte de su repertorio musical, sorprendió a los asistentes a su concierto al interpretar algunos clásicos del conocido "reguetón viejo" tales como 'Perdóname' de La Factoría y Eddy Lover.

Sin duda alguna, esta fue una situación inesperada durante la noche del evento. Desde el momento en el que Rosalía tomó el micrófono y con una música que para todos era desconocida, comenzó a cantar esta canción lanzada en el año 2006, uno de los himnos de la industria musical 'Old School'. Muchos fanáticos de la intérprete de 'Con altura' no se quedaron atrás y claramente la acompañaron en los coros.

Acaso necesitaba a la rosalia cantar Perdóname, para seguir subsistiendo? la rta es si pic.twitter.com/VBvzQ8qgMt — ×Leo× (@ldanielc02) July 7, 2022

Los asistentes no dejaron pasar el icónico momento y comenzaron a grabar con sus celulares para compartirlos a través de la web, contenido que rápidamente se convirtió en tendencia, puesto que no todos los días se ve a un artista de talla mundial volviendo a la vieja escuela con los éxitos más grandes.

No obstante, el cover realizado por la cantante de 28 años ha generado opiniones diversas en las redes sociales, hay quienes afirman que "ella no debió meterse con ese tipo de melodía y tono, ya que aparentemente no lo queda", mientras que otros le aplauden la versatilidad y manejo de su voz, al estar afinada y no necesitar de autotune:

"Me quedo con el clásico", "qué voz tan bella 😳", "Diosa, la amo 😍", "qué bueno que existe la original 🙄"; es lo que más se comenta por parte de los internautas en las diferentes plataformas digitales.