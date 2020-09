Carlos Vives reveló todo sobre su disgusto con Silvestre Dangond

En medio de una entrevista en español, el cantante, compositor y productor Carlos Vives habló por primera vez sobre su relación con su colega Silvestre Dangond, dando a entender que es bastante lejana.

El samario se refería a la posibilidad que de fusionar géneros, tal y como está sucediendo en el vallenato con algunas mezclas con música urbana, cuando llegó al tema de Silvestre y terminó revelando un suceso con el urumitero, que le generó molestia.

Según reveló el intérprete de ‘La tierra del olvido’, Silvestre habría llamado a varios de sus músicos y equipo de trabajo para hacer su nuevo álbum, esto sin tener si quiera en cuanta a Vives.

“Si buscan lo mío, búscame a mí y a mí me hubiese fascinado, porque vi que invitó a todo mi equipo de trabajo a hacer su disco nuevo (…) me chocó que no me tuviera en cuenta”, expresó Vives.

Ante las palabras del samario, el periodista continuó indagando sobre la relación de ambos artistas, donde Vives confesó que son muy pocas las veces que ha tratado don Dangond.

Considerado como uno de los grandes intérpretes del nuevo vallenato, aclaró que lo que a él más le interesa es que todos intérpretes de su género estén “arriba”

“A mi me interesa que nuestra corriente esté arriba, que todos estemos arriba. Yo no soy de los que está pensando que si a este le va mal a mi me va bien, no, yo soy de esta corriente, yo soy el doliente mayor (…)” dijo.

Asimismo, indicó que le gustaría que esos los artistas le tuvieran confianza para "colaborar en el éxito".

“Yo me siento productor de todos ellos y me encantaría que ellos me tuvieran la confianza, que un Silvestre e tuviera la confianza de decirme “ he pensado trabajar con tu equipo, tu que piensas” (…) Silvestre es un artistazo y poder colaborar para el éxito de un silvestre, para mi que he soñado con esto, que he sido parte de la modernidad es una felicidad”.