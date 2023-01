Boyacoman se hizo un cambio de look que dejó a sus seguidores muy sorprendidos

Boyacoman se ha encargado de hacer reír a los colombianos con su participación en La Vuelta al Mundo en 80 Risas al lado de la hermosa Shirly , con quien ha compartido increíbles experiencias, sin dejar de lado su humor tan particular. No obstante, dejó sorprendidos a sus seguidores luego de publicar una foto junto a su pareja y su familia en este fin de año.

Este humorista y sus compañeros de viaje han estado divirtiendo a los televidentes que se conectan en las noches de Caracol Televisión, pues sus ocurrencias le han sacado carcajadas a más de uno.

Te puede interesar: Boyacoman llega a La Vuelta al Mundo en 80 Risas y reveló qué clase de viajero es

Publicidad

Es por ello que cada vez hay más seguidores de este gran comediante, quien hizo parte del elenco de Sábados Felices y que tiene una gran fanaticada a nivel nacional e internacional, pues definitivamente tiene mucho talento para hacer reír.

En medio de las celebraciones por el recibimiento del 2023, Boyacoman aprovechó para compartir unas fotografías en las que se le puede ver con sus seres queridos y en las que pidió muchas bendiciones y que todos ellos estén a su lado por varios años.

Conoce más: Si Shirly Gómez tuviera que elegir, ellos son los humoristas con los que viajaría

No obstante, lo que más llamó la atención fue el cambio de look del humorista, pues se podía ver que se tinturó el cabello de un rubio bastante claro, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Varios de sus seguidores le desearon un feliz año nuevo, aunque también lo compararon con Carlos Giraldo y James Rodríguez por el tono que ahora tiene su cabello, resaltándole que le luce bastante bien: "si empezaste el 2023 con cambio de look, ¡empezaste bien querido! Feliz 2023 te deseamos desde este hogar", "bacano el Look nuevo parcerito. Se le ve súper", "Ahora sí que igualito a Jhovanoty".