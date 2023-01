Si Shirly Gómez tuviera que elegir, ellos son los humoristas con los que viajaría

En medio de una entrevista con Caracoltv.com, Shirly Gómez habló sobre el rol que cumplirá en la nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Sabe que tiene que estar divina siempre y por esa razón hay una cosa que no se le puede quedar jamás si va a salir de viaje.

Se trata de su pinza para el cabello, con la que frecuentemente se hace ondas y peinados, no es muy buena para viajar ligero y una de sus prioridades es verse bien, lucir su belleza y estar cómoda en el destino al que vaya. No obstante, cuando es necesario también se le mide a todo.

Este fue el caso cuando nos contó de su peor anécdota durante un viaje, pues tuvo que sobreponerse a todo después de que sus maletas se perdieran en un aeropuerto. Justo era 31 de diciembre y tuvo que iniciar el año poniéndole buena cara a lo que le había sucedido.

Además de tener que iniciar el año con la misma ropa, perdió todos sus elementos de aseo y todo cambió sus planes de viaje. A pesar de todo, la presentadora lo recuerda con cariño y aseguró que ese año “lo inició con todo” y también lo terminó increíble.

Por otro lado, la mejor anécdota de uno de sus viajes fue cuando conoció la nieve. Y es que siendo costeña y viviendo algunos años en Bogotá, no había tenido la oportunidad de ver este fenómeno que, definitivamente, marcó su vida.

“Cuando vi la nieve a plena luz del día, en esa montaña super blanca, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida y la volvería a repetir”, aseguró.

Otras de las cosas que no se le pueden quedar cuando viaja y que son un amuleto, son las fotos de sus hijos, los lleva con ella siempre para recordarlos todo el tiempo, pues ellos saben que son su motor y el motivo por el que hace todo.

Sobre sus compañeros de La Vuelta al Mundo hay dos de ellos con quienes viajaría sin dudarlo ni un momento, ellos son Lokillo y Boyacoman, “ya he trabajado con los dos, tengo feeling con ellos, tenemos buena química, nos divertimos muchísimo y les aguanto el trote porque son bien pesados, entonces es un humor que se contener y me divierte muchísimo”, comentó.

Finalmente, con el que no viajaría sería Don Jediondo, pues comentó que ronca mucho “en el avión, en la van, que me haga la broma de la caja de dientes que mete en la boca, no, Don Jediondo no”. La presentadora le hizo una invitación a los televidentes a no perderse el programa porque hay muchas caras nuevas, es muy divertido y podrán recorrer el mundo en familia.