“Puedes encontrar el amor de tu vida en cualquier parte”: Mabel Cartagena sobre La Vuelta al Mundo

Esta es la primera vez de Mabel Cartagena como una de las viajeras de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y promete ganarse el cariño del público, además de hacerlos reír, pues será la cuota costeña y extrovertida, así como se muestra en sus redes sociales.

De la misma forma se mostró en medio de una entrevista con Caracoltv.com en la que se divirtió y nos contó algunos de los detalles más importantes para ella en medio de cualquier viaje. El primero de ellos es lo que no puede dejar.

La presentadora hizo una lista sobre esas cosas que no se le pueden quedar, el cargador de celular, bloqueador solar y maquillaje “gordi, puedes encontrar al amor de tu vida en cualquier parte del mundo así que lleva maquillaje”, comentó entre risas.

Su amuleto es un rosario, aseguró que se la pasa orando, pues le da miedo la turbulencia, hablar un idioma que no conoce, o que la secuestren “me siento protegida con mi rosario siempre”, comentó en exclusiva.

Otro detalle que reveló fue su peor anécdota, fue hace un tiempo cuando era novia de su actual esposo, ella salía de Milán a Barcelona, y de Barcelona a Bogotá. Él la dejó en el aeropuerto, pues debía volver a Suiza, la dejó en Milán y ella, que no habla otro idioma que el español, puso su pasaporte en el counter, y solo le decían que no, ella no entendía, por lo que empezó a llorar.

Gracias a una traductora supo que le estaban diciendo que no era ahí, que era otro aeropuerto en el que debía estar, pero ya faltaban 5 minutos para abordar por lo que perdió el vuelo. Reveló que en ese entonces no ganaba mucho y le tocó endeudarse con tarjeta de crédito para comprar un nuevo tiquete, algo que aún no ha superado.

Sobre la persona con la que viajará sin importar cómo o dónde, tiene dos opciones, Melina “porque es una guerrera y mamadora de gallo” y Shirly Gómez pues las dos son costeñas y se entienden muy bien. Por otro lado, la persona con la que no viajaría es Don Jediondo.

“A mi Don Jediondo me da pánico, ustedes porque no lo ven, pero yo me he enterado de lo que hace detrás de cámaras y es muy pesado. Yo le quito el pasaporte y no me voy con él, me da miedo”, comentó entre risas.

Sobre la Vuelta al Mundo en 80 Risas invitó a los televidentes a no perderse ni un solo capítulo, pues ahora que llegan las vacaciones este programa los va a entretener, se van a poder desconectar y viajar por todo el mundo en familia.