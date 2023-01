Mabel y El Cigala toman clases de flamenco mientras Melina y Don Jediondo hacen compras

La presentadora Mabel Cartagena y el imitador Camilo Cifuentes, que en esta oportunidad está interpretando a El Cigala, se roban la atención de los seguidores de Caracol Televisión en la transmisión de La Vuelta Al Mundo En 80 Risas, luego de mostrar que tomaron una lección de danza y música que les permitió conocer mucho más la cultura española. Aunque la presentadora llega un poco tarde, pronto se destaca gracias a su personalidad e interés por aprender.

Durante la sesión se destacan varios momentos importantes como la mágica interpretación del artista, los pasos de baile de la pareja de famosos y, por supuesto, el duelo entre Cartagena y su docente: "Qué tal si me haces una demostración, porque me imagino que tú haces coreografía también con esto... Hazme una que sea... No importa, lúcete", le pide Mabel a su profesora.

Por su parte, la pareja conformada por Melina Ramírez y Don Jediondo no se queda atrás cuando de diversión se trata, pues aprovechan que se les está acabando la comida en el hotel para ir a un city market y conocer cómo es la zona más comercial de Nairobi. Allí pueden encontrar productos como ropa, objetos para el hogar, extensiones para el cabello, entre otras cosas, lo que permite que ambos hagan chistes sobre sus hallazgos.

