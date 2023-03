Ben Affleck confesó que pasó realmente durante la discusión con JLo en los Premios Grammy

Todo sucedió cuando en medio de la ceremonia de los Premios Grammy, el presentador de la velada Trevor Noah, se acercó al lugar donde estaban Ben Affleck y Jennifer López , quienes estaban al parecer teniendo una conversación bastante seria.

El momento que se viralizó en segundos en las diferentes redes sociales, recibió varios comentarios de los internautas donde decían que supuestamente la cantante lo estaba regañando por su mala actitud. Por este motivo, el actor decidió hablar sobre la situación.

En una entrevista para The Hollywood Reporter habló Affleck sobre qué ocurrió justo en el momento que la cámara los enfocó: "Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando, me incliné hacia ella y le dije, tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor".

"Ella me respondió, más te vale no irte, esto es cosa de marido y mujer... Y yo estoy como está bien, aunque no sigo el ritmo, mi esposa sí, obviamente...Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa. Me lo pasé bien en los Grammy", expresó Ben.

J.Lo got annoyed over something with her husband Ben Affleck at the Grammy’s…Where is a good Lip Reader when you need one🍵 pic.twitter.com/UawoeUlnn0 — Wuts The Tea Today (@wutstheteatoday) February 6, 2023

El intérprete de Batman se refirió también a los comentarios donde se hablaba que en ocasiones pasadas en diferentes eventos de la industria se encontraba borracho, algo que no ocurrió esta vez: "En los Grammy dijeron, está borracho y pensé 'eso es interesante'... Eso me hizo plantearme si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión pero también un estigma tremendo".

"Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir", comentó el actor.

Aquellas personas que asistieron a los premios concordaron con lo que dijo Affleck, mencionado que se le vio feliz y compartiendo el momento con su pareja: "Ben estaba muy feliz y para nada aburrido, se lo vio riéndose detrás del escenario y la cámara lo captó".

'La Diva del Bronx' salió a aclarar la situación en sus redes sociales aclarando lo bien que la había pasado con la compañía de su esposo en la ceremonia más importante de la música.