Así se ve físicamente actriz de Pasión de Gavilanes a los 71 años de edad

La actriz María Margarita Giraldo, reconocida por darle vida al personaje de Raquel Uribe en la famosa telenovela 'Pasión de Gavilanes ', ya tiene 71 años y sigue encantando a los televidentes por su inigualable talento.

En la producción, le dio vida a la esposa de Calixto Uribe y a una de las amistades más cercanas a la familia Elizondo. La mujer era prepotente, calculadora y siempre estaba acompañada de su hija y de su sobrino Benito.

Actualmente, Giraldo está orgullosa de todo el recorrido que ha tenido en la televisión colombiana, pues Raquel Uribe no ha sido su único éxito. También actuó en 'Vecinos' donde encarnó a doña Ruca, la mamá de Óscar; participó en las exitosas películas de Dago García , 'El Paseo'; también estuvo en 'Sin Senos No Hay Paraíso', entre otras producciones que la han dejado con la frente en alto en el medio del entretenimiento.

La gran actriz viene de una familia de famosos pues es hija de Teresa Gutiérrez, hermana de Miguel Varoni y tía de Majida Issa , quienes también han dejado huella en la pantalla chica colombiana.

A pesar de llevar 40 años de carrera como actriz, la mujer confesó que no ha sido fácil obtener papeles para ella, pues la edad es algo que le juega en contra y después de la pandemia que azotó a todo el mundo, ha sido aún más complicado tener un trabajo.

Cuando llegó pandemia, Giraldo se vio en la obligación de detener todos los proyectos donde estaba participando. Para nadie es un secreto que el virus golpeó muy fuerte al mundo del entretenimiento.

Es importante destacar que la actriz siempre ha estado en formación, pues en una entrevista para El Nuevo Siglo aseguró que: “nosotros como seres humanos, no solo como actriz, debemos estar en constante aprendizaje, eso nos rejuvenece, no nos deja morir, el que crea que se las sabe todas o que tiene todo en sus manos, está muerto o a punto de morir. Me defino como una actriz con mucho camino por delante y le doy gracias a Dios por personajes tan representativos y tan bonitos que me han dado reconocimiento y el cariño de la gente”.