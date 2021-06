Así reaccionó Jhonny Rivera al enterarse que un fan se tatuó su nombre

A lo largo de su carrera musical, Jhonny Rivera se ha caracterizado por ser un artista entregado a su público, por lo que frecuentemente les agradece su apoyo en las presentaciones que realiza y también en las plataformas digitales. En esta oportunidad, el cantante causó revuelo en las redes sociales, luego de que reaccionara cariñosamente a un particular detalle que quiso tener uno de sus fanáticos.

Se trata de un tatuaje. El amante de la música popular decidió plasmarse en la piel y con tienta negra la frase "Jhonny Rivera, 23 de febrero de 1974". Tan pronto se enteró de la noticia, el intérprete de 'Soy Soltero' decidió compartir su felicidad a través de las historias de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 2 millones de seguidores.

Dios mío, es increíble que alguien pueda llegar a tener tanta admiración para llegar a tatuarse mi nombre. Infinitas gracias, parcerito. Jhonny Rivera

A pesar de que el padre de Andy Rivera tapó con un emoticón de sorpresa los últimos dos dígitos de su año de nacimiento, muchos internautas aprovecharon el espacio para recordar que tiene 47 años, de manera que ha logrado obtener gran reconocimiento en Colombia y a nivel internacional gracias a su disciplina.

Otros usuarios, por su parte, utilizaron la plataforma para hacer bromas sobre el tatuaje del fanático relacionándolo, además, con algunas situaciones incómodas que ha vivido el artista en su finca, debido a que en las últimas semanas han llegado varias personas para pedirle ayuda económica.

Publicidad

"Yo me voy a tatuar un león, en honor a Lowe León", "increíble que haya gente con semejantes gustos musicales", "y así yo no me he tatuado uno de Lana Del Rey. Nombe pa' mañana es tarde", "con que luego no le pida para una casa o negocio está bien", "detrás de esto viene ,un préstamo y como le dice que no", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social.