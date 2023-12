Así luce Yeferson Cossio después de su cirugía de alargamiento, ¿se nota el cambio?

El pasado 24 de septiembre de 2023, Yeferson Cossio les reveló a sus seguidores que se había sometido a la "operación más dolorosa del mundo" con el objetivo de conseguir un alargamiento de sus piernas y de esta manera aumentar su estatura. Cabe destacar que para este momento él medía 177 centímetros.

Durante este proceso, el creador de contenido hizo testigos a los usuarios de redes sociales de su cirugía y desde el primer momento confesó lo que estaba ocurriendo, ya que en años pasados surgieron varias teorías de lo que también había sucedido con sus piernas, puesto que se le había visto en muletas y, entre todo tipo de rumores, él prefirió que se dijera que se había roto estas extremidades luego de haber cumplido con un reto viral.

Asimismo, Yeferson Cossio reveló que se realizó esta intervención quirúrgica solo por estética, puesto que no era una necesidad ni su movilidad estaba afectada, y que se suponía que cada día, después de una semana del procedimiento, estaría creciendo alrededor de un centímetro.

Por otra parte, en medio de un relato cercano con sus seguidores, el creador de contenido explicó que lo mejor de esta operación era que todo iba a ser hueso natural, por lo cual tendrá la posibilidad de seguir desarrollando todo tipo de actividades luego de una recuperación bastante delicada.

Aunque Yeferson Cossio no se ha alejado de las redes sociales, no ha estado tan activo, debido a que se ha tomado el tiempo de cuidarse y hacer caso a las recomendaciones médicas. No obstante, ha subido algunas publicaciones en las que se le vio en silla de ruedas y con muletas.

Finalmente, en un video con Cinthia Cossio el creador de contenido dio a conocer que alcanzó los 183 centímetros, es decir, que aumentó cinco centímetros luego de la operación de alargamiento de piernas que se realizó hace un poco más de dos meses.

De igual manera, fue posible ver a Yeferson Cossio bastante feliz con los resultados obtenidos hasta este momento, al punto de que no dudó en molestar a su hermana al llamarla enana, mientras que ella demostraba lo sorprendida que estaba con su notorio cambio.