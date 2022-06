Así fue la reacción de Sebastián Yatra cuando le preguntaron por el nuevo romance de Tini

Para nadie es un secreto que, desde el anuncio del fin de la relación entre el cantante colombiano, Sebastián Yatra , y la también artista, Martina Stoessel , quien es más conocidda como Tini, las noticias y rumores de nuevos amores en su vida han sido blanco de la farándula y prensa internacional.

Asimismo, ambos músicos se han visto envueltos en supuestos amoríos con diferentes celebridades y figuras reconocidas, sin embargo, nada se había confirmado hasta hace un par de meses atrás, puesto que, después de haber sido vistos en varias ocasiones juntos y bastante comprometidos, la argentina hizo oficial su noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul.

Inmediatamente, algunos medios de comunicación y usuarios en redes sociales no dudaron en cuestionar la opinión del intérprete de 'No hay nadie más' por ver a su exnovia con una nueva pareja "en tan poco tiempo", pero Sebastián no había dado una declaración al respecto.

No obstante, ante este romance, y con la estadía Yatra unos días por Argentina, el cantante fue abordado saliendo de una función de ‘Inmaduros traicioneros’, y periodistas locales lo interceptaron para saber lo que él pensaba con respecto al tema de Martina, a lo que él en pocas palabras decidió responder:

“Está bien, que sea muy feliz”, expresó en medio de la confusión y risas por la curiosa pregunta lanzada por la prensa.

Con esto, finalizó su intervención y se retiró, dejando claro que, en cualquier aspecto, profesional o personal, él le desea lo mejor a su exnovia. Asimismo, evidentemente este es un tema del que no tiene interés de hablar y algo de lo que evade en cualquier declaración pública, entendiendo que hablar sobre antiguos amores no es fácil para nadie.

Hasta el momento, ambos se encuentran enfocados en su música y carreras individuales. Por su lado, Yatra en diferentes partes de Europa con su gira 'Dhrama Tour', mientras que Tini demuestra estar enamorada y al mismo tiempo enfocada en su conciertos en Latinoamérica con 'La Triple T'.