Andrea Valdiri subió una foto con Felipe Saruma, pero siguen los rumores de una presunta separación

Desde hace unas semanas, en las redes sociales, se habla de una presunta separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, ya que sus seguidores han notado algunos cambios en sus publicaciones y consideran que han estado ausentes en ciertos eventos en los que generalmente compartirían juntos, como lo fue el cumpleaños de la madre de la barranquillera, en el que no se le vio al creador de contenido en ninguna de las publicaciones.

Cabe destacar que aunque iniciaron su relación amorosa de forma privada, pues en su momento no revelaban nada de lo que sucedía entre ellos hasta que hicieron oficial su compromiso, actualmente la situación cambió, ya que comparten momentos de su diario vivir como familia y muestran los regalos que tienen el uno con el otro sin importar si es una fecha importante o no.

Es por ello que sus seguidores empezaron a mostrarse preocupados por una posible ruptura entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, ya que desde hace unos días dejaron de publicar cosas juntos y tampoco se les ha visto como pareja. Hasta el momento, todo esto ha sido parte de un rumor, dado que ninguna de las partes ha emitido una declaración confirmando esto.

No obstante, lo más cercano a esto es un post realizado por la también cantante y bailarina, quien para celebrar el Día del Amor y la Amistad subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se vio una captura de pantalla en la que ella estaba hablando por videollamada con el creador de contenido, quien se encontraba en un vehículo en compañía de su hija Isabella. En este la descripción decía: "feliz día".

Aunque todo parece indicar que Andrea Valdiri hizo esto para desmentir los rumores de su separación, muchos de sus seguidores consideran que tan solo fue una prueba más, para ellos, de que están atravesando una crisis.

El énfasis de estas teorías está en que no estuvieron juntos durante este día, acorde a lo visto en sus redes sociales, y que el mensaje de ella no tiene ningún tipo de emotividad, por lo que sería forzado. Es importante tener en cuenta que el hecho de que tengan presencia en estas plataformas digitales no quiere decir que se vea la totalidad de su día a día o de su vida.

"No lo sé, Rick, algo no está bien. Todos pasan por altas y bajas", "Yo solo sé que el tiempo pasa y le da la razón al que la tiene", "Ya que se separen y se saquen los cueros al sol", "No aclaró nada, solo ratificó que cada uno vive por su lado y ese mensaje tan frío para ser está fecha tan especial, no han publicado nada juntos", "Esa vieja nunca ha querido a Felipe, no pudo superar al que le negó la pelaita", fueron algunos de los comentarios en redes.