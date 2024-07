Ana Gabriel confirmó que está casada: Esto es lo que se sabe de su luna de miel y su esposa

Ana Gabriel se ha vuelto tendencia en Colombia luego de su esperado concierto en las fiestas de San Pedro y San Juan que se llevaron a cabo en Neiva, en donde puso a los cientos de asistentes a cantar a todo pulmón.

Sumado a esto, recientemente la cantante hizo una transmisión en vivo, en la cual respondió a diversos comentarios y preguntas de sus seguidores, entre lo que finalmente aceptó que está casada y que pronto planea irse de luna de miel.

Ana Gabriel confesó que está casada

Tras varios rumores sobre quién era la pareja de la artista mexicana, finalmente la intérprete de 'Simplemente amigos' dio a conocer que está casada y mostró su argolla de matrimonio, reflejando una gran felicidad por su actual relación.

Y es que a 'La Diva de América' no le gusta andar exponiendo su vida amorosa, no obstante, se dio la libertad de mencionar un poco de esta al exaltar su estado civil. Además, uno de sus fanáticos se ofreció a protegerla, ante lo que Ana Gabriel recalcó: "ya tengo quien me cuide".

En cuanto a su luna de miel, la cantante dijo que podría estar yendo a República Dominicana y destacó que viajará apenas termine su tour, con el que está celebrando 50 años de carrera artística, el cual finalizará en Miami, Estados Unidos, el 30 de noviembre: "allí cierro el año 2024 y después me iré de vacaciones". También se conoce que se tomará un año sabático para disfrutar de su matrimonio.

Cuando estaba dando estas declaraciones, un fanático le preguntó que si lo llevaba con ella, a lo que Ana Gabriel, en medio de risas, respondió: "si pagas tu boleto y tu estadía donde voy a estar a lo mejor sí". Asimismo, muchos se ofrecieron a hacer esto para compartir tiempo con ella, a lo que dijo: "¿qué vamos a hacer? porque no caben".

Quién es la pareja de Ana Gabriel

De acuerdo con la cuenta de Instagram 'Somos Mitú', la esposa de la cantante mexicana sería Silvana Rojas, quien tendría 30 años menos, es decir, alrededor de 38 años.

Sumado a esto, la mujer sería una psicóloga peruana que vive en Estados Unidos y que antes de tener una relación con ella era una gran fanática, con quien se habría conocido personalmente durante un concierto en París en junio de 2023.