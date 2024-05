Ana del Castillo presumió su figura con un diminuto vestido y le llovieron críticas, ¿fue vulgar?

En Valledupar ya se respira el ambiente vallenato gracias a que se llevaron a cabo los Upar Awards y se aproxima el Festival de la Leyenda Vallenata, por lo cual las grandes figuras de este género se encuentran en esta ciudad para poner en lo alto nuestro folclor y mostrar lo mejor de lo mejor con respecto a estos artistas. Es por ello que Ana del Castillo no se podía quedar por fuera y relució su figura con un arriesgado vestido.

La cantante estuvo presente en la alfombra roja del primer evento en la capital del Cesar, el cual se realizó en la noche del 30 de abril, en donde se llevó todas las miradas, sin embargo, también despertó un mar de críticas, puesto que no consideraron este como el lugar apropiado para este tipo de prendas.

Vestido con el que Ana del Castillo brilló en los Upar Awards

Con un diminuto vestido lila, el cual tenía detalles en dorado, la artista presumió la gran figura que tiene, pues fue evidente lo tonificada que esta es. No obstante, este no contaba con una unión (en tela) de la parte delantera y trasera, por lo que su entrepierna quedaba casi que al descubierto. Con respecto a la parte del busto, esta era sostenida por unas delgadas tiras.

En los videos grabados durante el momento en el cual le estaban tomando las fotos, se le vio a Ana del Castillo tratando de acomodar su vestido para que no se observara algo más de la cuenta, dado que un mal movimiento podía dejarla como Dios la trajo al mundo, razón por la que en medio de esto se le escuchó diciendo: "'pérate' que yo lo voy tumbando todo".

Más allá de exaltar su cuerpo, luego de este importante evento en Valledupar las personas en redes sociales reaccionaron de manera negativa hacia el vestido de la cantante, a quien tildaron de vulgar y le aseguraron que este tipo de espacios no son los adecuados para lucir de esta forma.

"Tan ordinaria con ese vestido", "Cuerpo y personalidad tiene, pero no posee elegancia, clase y tela pal' resto del vestido", "¿Elegancia o vulgaridad?", "Cada quien se viste como quiere. Bella sí, cuerpazo sí, pero no es el sitio para tanta vulgaridad", "Eso no es ser sexy", "El vestido del pueblo", "Ya ni dejan a la imaginación, que boleta", "Cómo puede ir tan vulgar a unos premios la gente no sabe cómo hacerse sentir", "Está increíble, pero ¿siempre tiene que andar como desnuda?", "La clase no se improvisa", fueron algunos de los fuertes comentarios contra su elección para la alfombra roja.

