Ana del Castillo aclaró qué pasó al presentar la categoría en los Latin Grammy que divirtió a muchos

Ana del Castillo es una de las artistas de la industria musical vallenata que más ha llamado la atención, en parte debido a su talento, pero también por su peculiar personalidad, que ha sido clave para convertirla en la figura pública que es actualmente.

A pesar de haber protagonizado diferentes polémicas y algunas controversias en redes, la voz de ‘Apto 308’ recibe con frecuencia el cariño del público y muchos están pendientes de ella a través de sus plataformas.

Conoce más: Ana del Castillo se robó el show en los Latin Grammy 2023 al presentar el 'Mejor álbum de jazz'

El pasado 16 de noviembre, la joven nacida en Valledupar fue invitada a los Latin Grammy y presentó una de las categorías de la noche. Se trata de 'Mejor álbum de jazz', en el que debía pronunciar algunas palabras en inglés.

La vallenata subió al escenario usando un elegante vestido blanco completamente ceñido al cuerpo, junto con un peinado en tendencia, en el que todo su cabello está hacia atrás cepillado con gel, dando la apariencia de un ‘wet look’.

Publicidad

Con su característica personalidad, la cantante hizo reír a todo el público , pues al abrir el sobre con el nombre de los galardonados primero hizo un curioso baile entre risas. Posteriormente mencionó: “Y el ganador es… Raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera con ‘With at the yo no sé qué”.

Vuelve y juega, ¡Ana María del Castillo! 🙌🏼🤣 pic.twitter.com/UM4C1z36MS — Una tal Amparo (@LaArrebato) November 16, 2023

El momento se hizo viral rápidamente y en redes como ‘X’, antes conocida por el nombre de Twitter, los internautas no dejaron pasar lo sucedido, hicieron memes y aseguraron su admiración por la naturalidad de Del Castillo.

Publicidad

Ahora, la artista aclaró qué fue lo que pasó mientras ella estaba presentando esta categoría en los Latin Grammy. Allí confesó que tenía la intención de leerlo todo, pero como no lo sabía pronunciar, prefirió seguir con el “raqui, raqui”.

“Yo no le quise faltar al respeto al ganador, porque yo lo dije de corazón”, explicó frente al público sin muchos problemas para expresarse. Finalmente repitió su baile, pues, al parecer, este es el que más risas causó para ella.