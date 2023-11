Ana del Castillo se robó el show en los Latin Grammy 2023 al presentar el 'Mejor álbum de jazz'

Ana del Castillo ha destacado dentro de la industria musical no solo por su indudable talento, sino también por su original forma de ser y fue, de hecho, su personalidad la que llamó la atención de millones de seguidores que observaban la transmisión de los Latin Grammy 2023 que se realizó en Sevilla, España.

El hecho ocurrió cuando la intérprete de temas como ‘La cachera’, ‘Sabroso’ y ‘Hoja en blanco’ se subió al escenario con un hermoso conjunto para presentar la categoría a ‘Mejor Álbum de Jazz’.

Luego de revelar quiénes eran los nominados y de esperar pacientemente su turno para abrir el sobre y dar a conocer la información que llevaba en el interior, cometió un error que generó risas entre los usuarios de Internet.

Vuelve y juega, ¡Ana María del Castillo! 🙌🏼🤣 pic.twitter.com/UM4C1z36MS — Una tal Amparo (@LaArrebato) November 16, 2023

“Y el ganador es… Raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera con ‘With at the yo no se qué”, expresó para referirse a ‘I missed you too’ (with reunion sextet). Por su parte, los artistas que nombró se apresuraron a recibir con los brazos abiertos a quienes los felicitaban y se dispusieron a caminar rumbo al escenario para tomar el gramófono y dar a conocer un pequeño discurso que habían preparado con antelación.

El comentario causó risas entre algunos asistentes; sin embargo, fue justamente en redes sociales donde las reacciones no se hicieron esperar, pues se convirtió en uno de los temas más hablados de evento en X (anteriormente Twitter).

Las posturas estaban muy divididas, ya que unos señalaban que debió prepararse un poco más o cederle la palabra a su compañero, mientras que otros simplemente tomaron la situación con muy buen sentido del humor y la felicitaron por ser tan espontánea incluso cuando se encontraba en un show de este tipo.