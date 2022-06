Amistad con Maleja, chistes de Juan Pablo y la chucha en Gamma: Emily habla curiosidades del Desafío

Emily Múnera será recordada en la Ciudad de las Cajas como una de las participantes que dejó su huella en el Box Negro, pues a pesar de que tuvo una gran cantidad de chalecos no lograron sacarla, pues regresó a competencia a pesar de que en una de estas pruebas perdió y su salida se dio finalmente por una lesión.

Es por eso que esta excompetidora habla de lo que representa este título para ella, "eso me hace súper, súper feliz, porque yo de verdad me siento la Reina de la Muerte. Superar ocho muertes es increíble. Yo soy una mujer que desde pequeña siempre ha creído en lo místico, en las almas benditas del purgatorio, entonces, ellas siempre me han acompañado en todo mi camino. Estoy feliz, la Reina de la Muerte, la inmortal."

Otra de las cosas que la caracterizaron durante su paso por el Desafío The Box fueron esas charlas que tenía con sí misma, como una forma de brindarse fortaleza y motivación para afrontar cada una de las pistas, sin importarle lo raro que esto pudiese llegar a ser para sus compañeros. "Me gusta mucho, es como una manera de desahogarse, yo a mí misma me decía 'vamos Emily, tú eres una guerrera', siempre le pedía a Dios y a mis almas benditas del purgatorio, les decía que por favor me ayudaran, que sabía que confiaban en mí y que no me dejaban sola. Es una manera para uno sentirse más fuerte, más empoderada."

Es por eso que la amazónica destaca que ese poder interno lo hacía con un motor especial: "mi mayor motivación fue mi familia", no obstante, este fue un sueño que tuvo desde hace un tiempo "también que quería demostrarme a mí misma lo capaz que era, hasta dónde podía llegar, y llegué muy lejos gracias a Dios."

Dejando de lado las pruebas, el desgaste físico y el extrañar a la familia, esta Súper Humana revela una cosa que se le hace bastante difícil durante el reality: "lo más duro es que tú vives en un mundo en el que estás solo tú y debes conocer a personas que no sabes cómo son sus actitudes. El estar aislado de todo"

Definitivamente, Emily se convirtió en una guerrera dentro y fuera de la arena de juego, pues el ser parte del equipo Gamma la hizo tener que soportar una gran falta de beneficios y duros castigos, aún así logró afrontarlos con la cabeza en alto. Es por eso que se siente agradecida por haber pasado por esta casa: "qué chévere recordar esos momentos. Lo más divertido fueron las bromas que hace Juan Pablo, si uno estaba triste o aburrido él sacaba sus chistes." Así como los buenos momentos, hubo otros bastante particulares: "Fue cuando tuvimos el castigo de la bola de cemento, cuando aparecieron unos sapos, porque no sabíamos qué hacer".

La convivencia en Alpha fue muy chévere, muy linda de verdad, me trataron con muchísimo amor, son unas personas excelentes. Ellos te dejan ser, decir lo que quieras, o si te quieren decir algo lo dicen de frente, fueron muy transparentes conmigo, me trataron super bien.

En medio de risas, Emily exalta lo peor de quedarse sin servicios "todo el mundo olía a chucha, todo el mundo olía feo y por lo general en Gamma nunca teníamos servicios, yo era la más bajita y cuando decían que nos diéramos un abrazo grupal a mí me tocaba al lado de los chicos y yo era como 'por favor ya' jaja." Así mismo afirma que el dormir en el piso también era incómodo, pues el frío afectaba los huesos, especialmente si era con chaleco.

Por otra parte, la exparticipante confiesa que su mejor 'arrunchisi era con Maleja, pues se acomodaban bien cuando estaban en el suelo, además reafirma la gran conexión que tuvieron: "ella fue mi compañera, yo no la cambiaba por nada del mundo y la extrañé un montón en Alpha"

Hablando precisamente de la capitana de Gamma, la amazónica no pudo dejar pasar por alto la gran amistad que construyeron durante toda la competencia y la cual fue bastante característica para el resto de los Súper Humanos.

Uno de los actos más representativos fueron los gritos de la bogotana cada vez que su amiga pasaba a las pistas, "a pesar de que la criticaban por eso, yo no me sentía mal, a mí me encantaba porque ella lo transmitía con mucho amor, con ese amor de hermandad, y eso a mí me motivaba al 100%, especialmente en las pruebas a muerte, por eso le agradezco muchísimo."

A su vez, se refiere a los comentarios que hubo entre Beta y Alpha sobre la desaparición de Gamma, especialmente lo negativo, "hubo un momento en el que yo me disculpé con Maleja, yo estaba en Alpha, yo la verdad jamás hablé de ella, yo a esa mujer la respeto y la admiro muchísimo."

Finalmente, no dejó de lado la bajada de la bandera del equipo naranja: "esa despedida fue muy dura porque yo desde que inicié estuve allí. Yo sé que Maleja en esa prueba lo dio todo, además fue una prueba supremamente dura porque ella venía de hacer una prueba a muerte, por lo que estaba desgastada, yo sé que ella dejó todo en esa arena."