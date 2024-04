Amigo de Andrea Valdiri tildó de "morrongo" a Felipe Saruma y reveló detalles de la separación

Aunque ni Andrea Valdiri ni Felipe Saruma han dado declaraciones oficiales sobre los verdaderos motivos de su separación, varios allegados a esta expareja siguen brindando declaraciones con respecto a lo ocurrido entre ellos dos y lo que terminó condenando su matrimonio, por lo cual Javier Gómez, conocido como 'El Javi', quien fue bailarín, manager y mejor amigo de la barranquillera, dio a conocer algunas razones por los que considera al creador de contenido un "morrongo".

Como parte de esta historia, es importante tener en cuenta que el Dj tuvo una discusión con la emprendedora por culpa de Lowe León, dado que él escuchó cuando el cantante conversaba sobre utilizarla con la intención de promocionar su música y ella terminó defendiendo a quien era su novio en dicho momento. Tras esto, que ocurrió en agosto de 2020, él cayó en las drogas y se enfrentó a duros momentos en la vida, no obstante, recuperaron el contacto, el cual siguen manteniendo.

¿Por qué se separaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Durante una entrevista en el canal de YouTube llamado The Corner TV, este bailarín dio un contexto de cómo conoció al creador de contenido: "con Saruma empezamos a hablar por videollamada en pandemia, pero cuando él entró a la vida de Andrea yo ya no estaba. Yo lo tenía en un concepto de caballero, de chico perfecto, pero después de que pasó todo y me enteré de muchas cosas me di cuenta que era un morrongo".

De acuerdo con 'El Javi', Felipe Saruma estaba hablando con otras personas mientras estaba casado, sin embargo, también habían actitudes de él con su familia que no le parecían adecuadas, frente a lo que aseguró que actúa diferente a lo que quizá demuestra en redes sociales: "morrongo, pero morrongo porque me da rabia… porque independientemente de lo que sea son problemas de pareja y el que se mete queda como un sapo".

Esto refuerza varios rumores que han surgido alrededor de este divorcio, los cuales habían sido respaldados por algunas declaraciones de Andrea Valdiri, en las que se menciona que no fue por causa de una infidelidad, algo resaltado por el amigo de la barranquillera, sino por una relación tóxica con los seres queridos del creador de contenido.

"Tú no te puedes hacer la víctima, ser morrongo y desentendido cuando sabes que le están tirando a alguien que fue tu mujer, que tú eras el papá más perfecto del mundo, porque así te vendieron en redes, y que aparte te vuelven famoso a ti, a tu hermana, a tu mamá y a tu papá y que tu propia familia le tire a la persona que les dio esto, muy duro, ¿no?", finalizó el bailarín, quien hizo clara su molestia ante todo lo que ha ocurrido luego de que hicieron pública la separación.