Alina Lozano reveló detalles de su acuerdo prematrimonial: “No quiero complicarme la vida”

Desde que la reconocida actriz Alina Lozano anunció su relación con el joven Jim Velásquez , ambos han sido tema de conversación y blanco de críticas por parte de muchas personas que no están de acuerdo con su noviazgo. Sin embargo, estos comentarios no los han afectado e incluso el joven le propuso matrimonio a su amada.

Tras este anuncio, los dos han estado muy activos en redes publicando videos graciosos y revelando detalles de su relación, es por eso que la mujer de 54 años decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Tik Tok, donde quiso contar en detalle qué acuerdo prematrimonial definió con Jim.

“Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los dos tiene grandes propiedades. Yo mucho menos”, inició explicando la actriz de numerosas producciones muy recordadas en la televisión nacional, para después hacer la claridad de que van a firmar el acuerdo antes de llegar al altar y así evitar inconvenientes en un futuro.

“Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío” contó.

Por otra parte, Lozano resaltó que es consciente de que tiene un compromiso con su hijo y este también es prioridad en su vida: Tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras y me parece importante hacerlo’”, contó.

Antes de finalizar su en vivo, Alina , quien s e sometió a varias cirugías para lucir más joven , explicó que la experiencia y su historial de vida amorosa le ha demostrado que las relaciones se acaban: “Cuando hay un hijo de por medio, la cosa se pone complicada y no quiero complicarme la vida”.

Por último, dijo que Jim ha expresado sus deseos de seguir trabajando juntos y alcanzar el éxito. Quiere que dar el “sí” en el altar sea solo un paso más en el proceso de construir algo “bonito” con el joven influenciador.