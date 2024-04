¿Alejandro Aguilar fue stripper en 'Apolos Men'?: Conoce las fotos e historia de su paso por allí

Con motivo de los 30 años de 'Apolos Men', en donde se realizan shows masculinos para las mujeres, Alejandro Aguilar hará parte de un espectáculo especial para celebrar este aniversario y recordar cuando trabajaba en este sitio, el cual tiene en un lugar especial de su corazón.

De acuerdo con información de La Red, el actor se está preparando por todo lo alto, por lo que el ejercicio es fundamental, ya que quiere que su figura esté acorde a la situación.

¿Alejandro Aguilar fue stripper en 'Apolos Men'?

Sin pena por su pasado y con el orgullo de que gracias a este trabajo pudo dar grandes pasos en su carrera, el actor acepta y hasta comparte algunas imágenes, a través de sus redes sociales, que fue trabajador de 'Apolos Men' aproximadamente en el año 2000, cuando llevaba dos años viviendo en Bogotá.

Durante una entrevista en La Sala de Laura Acuña, Alejandro Aguilar relató toda esta historia, que inició cuando Ronald Ayazo fue a Ibagué e hizo un taller y allí se dio cuenta de que quería ser actor. Ante esto, Juan Carlos Morales Suaza decidió canjear la publicidad del canal que tenía en la capital del Tolima por el estudio de él, puesto que consideró que iba a ser alguien en la vida y quiso apoyarlo,

Al llegar a Bogotá, el esposo de Ana Karina Soto tuvo que alternar la actuación con el trabajo de zapatero, debido a que era su forma de ayudar a su padrino Hector, con quien vivía en el Restrepo mientras estudiaba en la academia de Rubén di Pietro.

No obstante, no todo fue como él esperaba, pues un día, mientras que estaba en la Iglesia de Lourdes reflexionando sobre su vida y la incertidumbre que esta le generaba, en búsqueda de una señal, vio al piso y encontró un cartel en el que decía que se necesitaban dos bailarines para 'Apolos Men', frente a lo que no dudó en realizar el casting, pues consideró que era lo que estaba necesitando.

Cabe destacar que para este momento, Alejandro Aguilar tenía 19 años y le estaban haciendo bullying por estudiar actuación, ya que en dicha época no lo veían seriamente y le aseguraban que podía hacer algo mejor. Por otra parte, al presentarse a este lugar le dijeron que era muy flaco.

En este punto, durante la entrevista con Laura Acuña, Alejandro Aguilar destacó que Tompson, dueño del lugar, quien además fue coreógrafo del ballet y trabajó con Jorge Barón, lo dejó ir a los ensayos, luego de que le hicieron castings de cara y de tanga, para que fuese aprendiendo y se preparara a tope para ser integrante de la nueva temporada de 'Apolos Men'.

A la vez, el actor considera a este hombre como un segundo padre, dado que no solo le dio trabajo, sino que lo patrocinó en temas como la alimentación y el transporte: "él fue uno de los que más creyó que iba a llegar, me dejó brillar en el show y ser de los principales".

Aunque no cambiaría esta parte de su pasado, pues fue clave para ser quien es, Alejandro Aguilar resaltó que: "nadie sueña con ser stripper, fue un vehículo para mi sueño. Ahorré y pude pagarme mi estudio".

