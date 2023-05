Aitana y Miguel Bernardeau vivieron un incómodo momento tras su primer encuentro después de terminar

Aitana y Miguel Bernardeau protagonizaron una de las relaciones más comentadas por los medios españoles, ya que eran catalogados como una pareja muy sólida, pero, tras casi cuatro años de noviazgo, decidieron separarse en diciembre de 2022.

Aunque ninguno de los dos aclaró cuáles fueron los motivos de su ruptura, sus fanáticos especularon que fue por un tercero en discordia, el cual sería el cantante Sebastián Yatra .

Te puede interesar: Aitana estrenó nueva canción con la que confirmaría su relación con Sebastián Yatra

Desde el momento en el que los tabloides anunciaron la separación de ambos, no se les había vuelto a ver, hasta el fin de semana de la final masculina del Mutua Madrid Open de tenis, donde fueron a apoyar a Carlos Alcaraz.

Los dos se encontraban a unos metros de distancia, dado que compartían el mismo palco, donde había solamente una fila y cuatro asientos que los separaba. La artista y el actor estaban con amigos disfrutando del partido.

Publicidad

Las cámaras lograron captar algunos momentos tensos que se vivieron entre Aitana y Miguel, puesto que a ella se le notaba muy rígida y evitando cualquier mirada con su ex, sin embargo, él sí se mostró muy relajado en compañía del exfutbolista del Real Madrid Raúl González.

Luego de que finalizara el partido, la intérprete de 'Vas a quedarte' y 'Los Ángeles' se dejó ver bastante molesta, ya que Bernardeau se acercó a donde ella se encontraba para saludar Roberto Leal, los paparazzi pudieron captar como la mujer se percató de la presencia de su exnovio y siguió caminando.

Los seguidores de la expareja comentaron en las redes sociales lo que opinan de dicho reencuentro: "puedo sentir la tensión a metros", "Aitana y Miguel Bernardeau a cuatro asientos de distancia en la caja mágica para que luego diga 'la Ayuso' que en Madrid no te encuentras a tu ex", "Aitana y miguel me van a doler toda la vida".

Conoce más: Sebastián Yatra y Aitana se dejaron ver más juntos que nunca en las playas de Miami

Publicidad

Aunque la española no ha confirmado su relación con el también cantante Sebastián Yatra, para sus fans es muy notorio que sí están juntos ya que han sido vistos en diferentes eventos y paseando muy amorosos por las calles de Los Ángeles o Madrid.

A la supuesta pareja se le ha podido observar compartiendo tiempo con sus respectivos amigos, hasta el punto de que el colombiano ha adquirido su propia casa en Madrid, lo que sería una clara declaración de cariño y lo comprometido que estaría con su nuevo amor.