Aida Victoria Merlano habló sobre lo que piensa de Valeria Giraldo, ¿le tiene envidia?

Para nadie es un secreto que Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo, exMiss Universe Medellín, no se llevan para nada bien luego de unos tweets realizados por la modelo paisa, quien a pesar de que nunca ha aceptado que son directamente para la creadora de contenido, sí han recibido respuesta por parte de ella.

Cabe recordar que la última vez que hubo un rifirrafe entre esta dos mujeres fue cuando la antioqueña les pidió a sus seguidores que no la dejaran convencerse de realizarse un diseño de sonrisa justo cuando la barranquillera había publicado un video mostrando cómo le quedaron sus dientes sin tener este puesto.

Lee también: Aida Victoria Merlano explotó contra Valeria Giraldo: "Miss Cobardía, morronga"

A pesar de que Aida Victoria Merlano le había propuesto a Valeria Giraldo que se vieran para que de frente solucionaran sus diferencias, ninguna de las dos confirmó que este encuentro hubiese tenido lugar, pues ni siquiera la reina de belleza respondió a la propuesta hecha por la joven.

Por esta razón, Camilo Pulgarín, un creador de contenido, aprovechó que la tenía como invitada a la barranquillera a su podcast 'Gordas de Envidia' para preguntarle sobre qué más había pasado con la paisa y lo que sinceramente piensa sobre ella, aunque ya ha recalcado un poco de esto en sus redes sociales.

Te puede interesar: Westcol hizo de Anuel AA su referente y reaccionó al video de Aida Merlano con Ryan Castro

Publicidad

Al cuestionar por cuál es su relación con la exMiss Medellín, una de las preguntas más esperadas por sus seguidores, Aida Victoria Merlano expresó que: "no tenemos ninguna relación, yo nunca la he visto, pero me cae como un c*!*".

Conoce más: Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se reencontraron: así fue el incómodo momento

Sin embargo, el tono tanto de Camilo Pulgarín como el de ella dieron a entender que después de dicho comentario empezaron a hablar con sarcasmo: "es que yo la veo super carismática, inteligente, hace unos comentarios muy profundos, me parece una tipaza, pero yo soy una loca, por eso me cae mal, porque le tengo envidia de lo top que es ella".

En medio de las risas, en las que también se incluyeron las personas que estaban detrás de cámaras, Aida Victoria Merlano cerró con un comentario en el que se burló de que Valeria Giraldo no pudo conseguir su meta de consagrarse como Miss Universe Colombia: "¿quién no le tendría envidia a una virreina internacional de la belleza?... no ni nacional".