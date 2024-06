Aida Victoria Merlano confirmó que terminó con Westcol: "Ya no estamos juntos"

Aida Victoria Merlano y Westcol han dado mucho de qué hablar en las últimas horas por cuenta del escándalo de una presunta infidelidad del streamer, pues la influenciadora lo confrontó y lo expuso durante una transmisión en vivo y esto desató una polémica entre los implicados, incluida Nataly Morales, la mujer que aseguró haber estado con él.

Después de que el paisa mostrara pruebas de lo que verdaderamente sucedió, y que Morales hiciera lo mismo, Aida Victoria Merlano utilizó sus redes sociales para anunciar que había tomado una decisión con respecto a su noviazgo.

En primer lugar, hizo énfasis en lo molesto que resultaba estar en el ojo del huracán mientras afrontaba un postoperatorio, tras la explosión de una de sus prótesis, e inmediatamente estalló en contra de Nataly: "Es una mujer que se entrega, no se da valor a sí misma. Es bien absurdo que se sienta orgullosa de ser un 'cacho' que nunca fue, no se besó con West ni se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada al palco".

En sus historias, Merlano explicó que días atrás contactó a la mujer en cuestión y que se dio cuenta de varias incongruencias cuando comparó sus declaraciones con la conversación de su ahora exnovio.

"Se contradice en muchas cosas y no le doy credibilidad a lo que dice, sin embargo, lo cierto es que no hubo cama, él le dio entrada a una mujer y rompió los códigos de nuestra relación. Ella es arribista, oportunista e interesada y quiere fama", aseguró.

Pero la joven no se detuvo ahí, puesto que reveló que Nataly Morales le escribió al manager de Westcol a pedirle 15 millones de pesos para subir otro contenido diciendo que todo era mentira. "Se puede ir presa por extorsión", agregó.

Al final, confirmó su ruptura con el reconocido streamer y dijo que su amor propio estaba por encima de cualquier cosa: "Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir y esa es la historia. Ya no estamos juntos".

Como el chisme es vida y acá todos somos unos chismosos, ahi les dejo de primera mano: Aida y West Col terminaron. Ella estaba recién operada de una prótesis de un seno que se le rompió mientras tenían sexo (contado por ella misma) y el man se puso a pendejear con otra👇 pic.twitter.com/rXdo7VwC0v — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) June 27, 2024

Respuestas de Westcol y la mujer con la que, supuestamente, le fue infiel a Aida Victoria Merlano

La implicada compartió una serie de historias en las que mostró que él fue quien le habló primero y posteriormente, un intercambio de mensajes en los que él escribe que había bebido mucho, finalmente, amenazó con publicar más pruebas.

El streamer publicó también varias historias en las que dijo que no hablará más del tema para no darle relevancia a la mujer. Allí asumió su responsabilidad y manifestó que no volverá a invitar a ninguna persona mientras que su novia no esté presente.

“Cometí el error de seguir hablando con ella pensando que era una buena mujer, eso pasó hace un mes, me siguió escribiendo y yo nunca más le contesté”, y continuó haciendo énfasis en que, él cree que todo lo que ella mostró está editado.