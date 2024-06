Aida Merlano le reclamó a Westcol por una infidelidad en vivo: esto es todo lo que ha pasado

La relación de Aida Victoria Merlano y Westcol ha sido el tema principal de conversación en redes sociales desde la tarde de este 26 de junio, principalmente porque durante una transmisión en vivo del joven, ella le reclamó por una supuesta infidelidad.

Qué pasó entre Westcol y Aida Merlano

En el video se puede escuchar a la mujer decirle que a través de TikTok le han llegado algunos videos con las presuntas pruebas de que él “le puso los cachos”, debido a esto y furiosa, la barranquillera le pidió que explicara lo sucedido.

Conoce más:Aida Victoria Merlano fue operada debido a complicaciones médicas con una de sus prótesis

Todo inició cuando la mujer implicada en el rumor habló en otra filmación y dijo que el streamer la invitó a “un privado”, allí empezaron a hablar, aunque no entró en detalles, sí se despachó en su contra y aseguró que es “un poco hombre” y que dijo que ella se lo quería llevar a él para quedar bien y que ella se convirtiera en la villana.

Publicidad

Como respuesta, el paisa, durante su live, le dijo a Merlano que no conoce a esta persona de nada, pero ella lo interrumpió pidiéndole que cuente toda la verdad, ya que está quedando mal de manera pública y le recordó que hay chats, por lo que solo le restaba contar lo que pasó.

Para defenderse, él le explicó que la joven “estaba linda y la llevaron para un socio” y Aida solicitó que mostrara las conversaciones, a lo que Westcol manifestó: “Si te lo muestro te vas a enojar, ella está dolida es porque no me quería ir con ella”.

Lee también:Aida Victoria Merlano reveló por qué no está con su novio: “uno no puede tener un problema legal”

Publicidad

Es entonces cuando ella empezó a subir su tono de voz y a molestarse aún más: “¿sabes una cosa?, me encanta esto porque así puedo coquetear con los hombres que yo quiera (…) yo también puedo hacer eso, a mí me fascinaría arruncharme con un man”, le dijo.

El paisa le pidió que mirara la conversación completa y sugirió apagar el stream para poder hablar en privado, algo a lo que ella se negó, aseguró que todo ya era público y así debían ser las explicaciones, además, le dijo que el chat lo compromete, pues le habló el día después de la fiesta.

“Estoy recién operada, me duele, no estoy para andar peleando, si tú puedes hacer eso yo también (…) yo te creo tanto, te tengo tanta confianza que salí diciendo que todo era mentira”, afirmó ella y él le pidió que se calmara, pues estaban en vivo, ante su negativa, él terminó el live mientras que su novia gritaba que no quería hablar.

🔥 BOMBA ÚLTIMA HORA 🔥



Aida Merlano pilla infidelidad de WestCol en pleno directo y le lía la mundial.



Parece una madre regañándolo mientras WestCol traga saliva. pic.twitter.com/JAQnjsnkeY — Javi Oliveira (@javioliveira) June 27, 2024

Respuestas de Westcol y la mujer con la que, supuestamente le fue infiel a Aida Victoria Merlano

Publicidad

La implicada compartió una serie de historias en las que mostró que él fue quien le habló primero y posteriormente, un intercambio de mensajes en los que él escribe que había bebido mucho, finalmente, amenazó con publicar más pruebas.

Te puede interesar:Aida Victoria Merlano cambió de look, pero le llovieron críticas: "quedó parecida a Westcol"

Finalmente, el streamer publicó también varias historias en las que dijo que no hablará más del tema para no darle relevancia a la mujer. Allí asumió su responsabilidad y manifestó que no volverá a invitar a ninguna persona mientras que su novia no esté presente.

Publicidad

“Cometí el error de seguir hablando con ella pensando que era una buena mujer, eso pasó hace un mes, me siguió escribiendo y yo nunca más le contesté”, y continuó haciendo énfasis en que, él cree que todo lo que ella mostró está editado.

También puedes leer:¿Aida Victoria Merlano está embarazada de Westcol? La influencer aclaró los rumores