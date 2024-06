Aida Victoria Merlano reveló por qué no está con su novio: “uno no puede tener un problema legal”

Es usual que Aida Victoria Merlano sea el centro de los comentarios en redes sociales cuando publica contenido, pues genera polémica debido a sus palabras, creencias o a la forma en la que se expresa de muchos temas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene seis millones de fanáticos atentos a los detalles de su vida la joven permitió que los internautas le hicieran preguntas sobre varios temas y cómo no, uno de estos fue su pareja, el reconocido streamer Westcol.

Este es un tema frecuente entre los usuarios de Internet, quienes tienen dudas sobre su romance. Debido a esto, aprovecharon para mencionar que el paisa se encuentra en Estados Unidos y ella no está con él, hecho por el que la cuestionaron.

Con su característica personalidad irreverente, la barranquillera explicó que no tiene visa y debido a esto no puede entrar a USA junto a su pareja. Además, aprovechó para burlarse de su situación judicial, pues recordemos que ha estado a punto de ir a la cárcel dos veces.

“Porque para alcanzarlo me iba a tocar irme por México y que me cruzara un coyote, no ves que yo no tengo visa. Esos gringos también, se fresean muy fácil, uno ya no puede tener un pequeño problema legal porque ya no lo quieren dejar entrar”, mencionó de manera sarcástica.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y ya son muchos los que se ríen junto a ella y la felicitan por tomarse los problemas de una manera tan fresca. Mientras que otros reclaman que se tome el tema tan a la ligera, pues no les parece algo gracioso.

Cambio de look de Aida Victoria Merlano

Con un reel, la creadora de contenido dio una muestra del nuevo estilo que llevará tras una temporada con el cabello con un corte por encima del hombro y de color negro intenso, el cual tuvo desde el 21 de enero de este año, para transformarlo en una mezcla entre rojo y cobrizo.

Usuarios en redes sociales opinaron con respecto a este nuevo look, dado que dividió opiniones, aunque la mayoría de ellas están en contra de este, ya que consideran que el color negro es el que representa su personalidad: "Ya quedó más parecida a Westcol", "le resalta muchos más los cachetes, es lo que se puede ver", "con ese color se ve el triple de cachetona", "quedo mal… con el cabello negro luce mejor", "no le luce, la cara se le ve rara".

