Aida Victoria Merlano fue operada debido a complicaciones médicas con una de sus prótesis

Para nadie es un secreto que Aida Victoria Merlano da de qué hablar con cada una de sus publicaciones y es por esto por lo que tiene un gran número de seguidores y de personas atentas a todos los detalles de su vida, debido a esto, su salud se ha convertido en noticia.

Aida Victoria Merlano fue operada

La creadora de contenido compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram en las que mostró lo que le extirparon, pues estaba teniendo problemas con una de sus prótesis de seno y a causa de esto se las tuvo que cambiar.

“Yo no puedo creer que yo tuviera esa prótesis así y no me hubiera dado cuenta”, escribió junto al video en el que mostró la sustancia que salió de su cuerpo. A raíz de esto son muchos los que le han preguntado a la joven cómo es que no sabía acerca de lo que le estaba sucediendo.

De la misma forma, hay quienes cuestionan qué sucedió y por qué el implante estalló de esa manera, ya que puede haber varias opciones como un golpe o el tiempo desde el que se las puso. Lo cierto es que, la consecuencia de las complicaciones médicas fue que tuvo que cambiarse los dos pechos.

En el contenido que publicó dio un parte de tranquilidad sobre su estado actual e incluso aprovechó para hacer bromas: “acabo de salir de cirugía hace 20 minutos, seguramente tú pensabas que yo iba a estar loca o alguna vaina, pero esta gente no sé qué hace, salí divinamente”.

Aida Merlano responde por qué no viaja con Westcol

El romance de la barranquillera es un tema frecuente entre los usuarios de Internet, quienes tienen dudas sobre la relación. A raíz de esto, aprovecharon para mencionar que el streamer paisa se encuentra en Estados Unidos y ella no está con él, hecho por el que la cuestionaron.

Con su característica personalidad irreverente, Merlano explicó que no tiene visa y debido a esto no puede entrar a USA junto a su pareja. Además, aprovechó para burlarse de su situación judicial, pues recordemos que ha estado a punto de ir a la cárcel dos veces.

“Porque para alcanzarlo me iba a tocar irme por México y que me cruzara un coyote, no ves que yo no tengo visa. Esos gringos también, se fresean muy fácil, uno ya no puede tener un pequeño problema legal porque ya no lo quieren dejar entrar”, mencionó de manera sarcástica.