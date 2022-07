¡Ahora es cantante!: Tarzán, del Desafío The Box, se presenta en su nueva faceta artística

Andrés Alfonso Miranda, más conocido como Tarzán , polémico exparticipante del Desafío The Box , se estrena ahora como cantante con un avance de su lanzamiento oficial de un tema estilo rap que compartió en sus redes sociales exponiendo su talento y ganas de seguir adelante tras su paso por el reality de Caracol Televisión.

“PRÓXIMAMENTE #YONOSOYDEAQUI. Muy pronto podrás escucharla en las diferentes plataformas digitales de música🎵🎵 Para todos ustedes y gracias a todos ustedes 💪”, fue el mensaje que escribió en su perfil de Instagram, donde reúne más de 193 mil seguidores y donde interactúa mucho con ellos.

En el vídeo se puede ver un avance de su nuevo tema titulado ‘Yo No Soy De Aquí’. En diferentes escenarios canta frente a la cámara y hace referencia a que su esencia nunca se pierde. También menciona al director del vídeo y al productor con todo el equipo que hizo posible su sueño.

Varios usuarios aprovecharon el espacio en los comentarios para enviarle mensajes de felicitaciones y apoyo al que fue capitán de Alpha con su nuevo proyecto, pues consideran que tiene un talento muy grande que debe explorar; sin embargo, otros internautas le recomendaron dedicarse a otras disciplinas como el baile o entrenamiento físico.

“¡Qué genial, éxitos! Qué importante no olvidar nuestras raíces y nuestra esencia. 👏”, “❤️Bendiciones Tarzán no te ganaste el Desafío como tal, pero sí el cariño y amor de muchas personas 💪🏻🥰”, “Adelante, los sueños si se cumple.,”, “No papi no la da! Mejor siga de bailarín...."y “deberías aprovechar que ahora eres figura pública y hacer unos posters con los batidos así que se vean bien healthy“.

El costeño aprovechó su cuenta personal de Instagram para resaltar otro logro en su trayectoria artística con la que muestra una faceta interesante para muchas personas.

“Qué felicidad. Nominado al disco de Oro en los premios ‘Dhalbig Infinity Talent International Music Awards’ en la ciudad de Santa Marta. Nos vemos el 27 de agosto”