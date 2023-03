Adele firmó autógrafo en el vestido de una novia recién casada en medio de su concierto.

Adele es una de las artistas más exitosas en la actualidad, además de admirada y querida por sus seguidores, con quienes mantiene una estrecha relación. Ahora, la británica ha logrado que el matrimonio de dos de sus fanáticos sea aún más inolvidable, pues a la novia que fue a su show le firmó un autógrafo en la parte inferior de su vestido.

Todo sucedió durante su residencia y serie de presentaciones que realiza en la ciudad de Las Vegas justo en el momento en que Adele suele bajar del escenario a interactuar con el público presente. Mientras interpretaba ‘When We Were Young’ en los pasillos de The Colosseum at Caesars Palace se dio el emotivo momento que la pareja no dudó en compartir en redes.

“¿Se casaron hoy? ¿Se acaban de casar? ¡Felicidades!", fue lo que dijo la cantautora de 34 al verlos vestidos para la ocasión, acto seguido, el novio Evan no tardó en sacar un marcador y pedirle que firmara el traje de su ahora esposa, Gaby, una estilista americana.

Mira también: Adele se habría comprometido con Rich Paul, un agente de la NBA, ¿cómo sería el anillo?

Sin lugar a dudas, ellos atesorarán este momento para siempre, pues la intérprete de grandes éxitos como ‘Rolling in the Deep’ y ‘ Hello ’ incluyó la foto del momento en sus redes sociales.

Publicidad

“Nuestro sueño se hizo realidad. No podemos creer que todo esto sea real. Tuvimos nuestro momento más preciado en el mejor día”, escribió la novia que recibió tan increíble regalo de bodas, además, expresó que con su pareja soñó con esto desde hace 7 años: “Gracias, Adele, por crear el recuerdo de toda una vida para nosotros”.

Te puede interesar: Adele y Sam Smith acaban con la teoría conspirativa: por primera vez están juntos en un mismo lugar

La ganadora de varios premios Grammy disfruta sus conciertos en Las Vegas, ‘Weekends With Adele’ y en sus shows pasados despertó las sospechas de que estaría comprometida con Rich Paul , un agente deportivo de la NBA, pues se le vio con un anillo muy llamativo que él le regaló desde febrero de 2022.

Publicidad

“Por mis muy confiables fuentes puedo confirmar que sí. Adele y Rich Paul están planeando una boda de verano”, aseguró un periodista del medio de Deux Moi, afirmando que todos está en marcha para que ambas celebridades lleguen al altar.

Cabe recordar que Adele estuvo casada en el pasado con el empresario Simon Konecki, con quien comparte a su hijo Angelo, de 9 años. La boda fue en 2018 y se separaron el mismo año tras más de siete años de relación.