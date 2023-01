Adele siente que ha recuperado su voz luego del embarazo

La voz de la cantante Adele -madre de Angelo (3) con su pareja Simon Konecki- está volviendo a ser la que era después de volverse más "clara" al someterse a una cirugía de garganta en 2011 y verse afectada por el cambio hormonal durante el embarazo de su hijo.

"Al principio cambió, era muy clara. También solía fumar mucho por lo que las cicatrices que tenía mi voz desaparecieron, era como una voz totalmente nueva. Puedo cantar mucho más agudo de lo que solía y puedo cantar mucho más grave. Pero también durante el embarazo mi voz se volvió mucho más grave, es por lo que 'Skyfall' es tan grave, no podía llegar a las notas más altas. Pero después de unas sesiones en el estudio agotadoras y de desgastarla, está volviendo, pero de una buena manera yo creo", cuenta Adele en el especial 'Adele at the BBC' con Graham Norton.

Aunque la canción que aparece en la película de James Bond, 'Skyfall', no está incluida en ninguno de sus álbumes, la artista británica consideró incorporarla en su nuevo disco '25' mientras atravesaba un "periodo de sequía" creativa.

"Hablamos acerca de ello durante un tiempo, pero nos parecía que estaríamos timando a todo el mundo, pensé que era ser perezoso, pero lo tuvimos en cuenta y hubo un periodo de sequía en donde pensamos: 'Oh, metamos Skyfall'", explicó.

Adele ganó un Óscar en 2013 por la canción, pero no pudo disfrutar de la fiesta posterior ya que tuvo que volver a su casa a cuidar de su hijo.

"Fue increíble. Tuve que volver a casa y alimentar al bebé. Creo que comí una hamburguesa, pero todo el mundo fue a la fiesta y pasaron un buen rato".

En 'Adele at the BBC', la cantante canta sus temas más conocidos así como nuevo material, conversa con Graham e incluso muestra sus habilidades humorísticas en un gracioso sketch.

Por: Bang Showbiz