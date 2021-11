“A la próxima traigo a mi esposa”, Silvestre Dangond luego de polémico video con otra mujer

Hace unos días, el cantante vallenato Silvestre Dangond se vio en vuelto en todo un escándalo luego de que en redes sociales se viralizara un video de él en compañía de una mujer diferente a su esposa.

La cercanía del artista con la misteriosa mujer en el clip, en el que incluso pareciera que Dangond habría besado el cuello de su acompañante, generó todo tipo de comentarios y especulaciones entre sus fans.

Uno de los rumores que más tomó fuerza fue el de una supuesta infidelidad hacia su esposa, Pieri Avendaño con quien lleva 10 años de matrimonio y tiene tres hijos.

Ante los rumores, el cantate vallenato no tardó en responder y en pleno concierto se despachó en contra de quienes lo criticaron para así dar fin a las especulaciones con respecto a su matrimonio.

Evidentemente molesto, el intérprete de ‘Las locuras mías’, aclaró que solo se trató de una amable gesto con una de sus fanáticas y reprochando los rumores indicó que ahora llevaría a su esposa a sus compromisos.

“Estoy muy cargado, necesito evacuar. A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar ni bailar conmigo porque en seguida ya son mujeres mías”, señaló molesto el cantante.

Asimismo, aseguró que pese a la polémica generada la cercanía con sus fanáticas no cambiará, e incluso dejará que se acerquen más para ver con qué otro rumor salen en redes sociales.

“Hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá las fans que quieran pa’ ver con qué van a salir”, indicó en medio del show.