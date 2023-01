¿A Gerard Piqué le cantaron la canción de Shakira? Video viral en redes sería un montaje

Gerard Piqué sigue estando en el ojo del huracán, pues desde que Shakira empezó a hacer música basada en su separación, el exfutbolista ha estado inundado en críticas y al momento de exponerse públicamente no ha tenido tranquilidad, pues los seguidores de la cantante se han encargado de demostrar que la están apoyando.

Aunque 'Te felicito' y 'Monotonía' fueron los temas musicales que comprobaron el fin de la relación y el dolor que tenía la barranquillera ante esto, 'Music Sessions #53' definitivamente fue una bomba en la que el español y Clara Chía fueron las víctimas, puesto que a través de su letra la artista dio detalles sobre cómo fue el final de su unión amorosa con el padre de sus hijos.

Tras el lanzamiento de la canción producida por Bizarrap , Gerard Piqué ha querido tomarse esto con gracia, por lo que en los streamings de su proyecto 'Kings League' ha hecho referencia a algunos de sus fragmentos, utilizado relojes Casio y llegado al lugar de transmisión en un Twingo, esto con la intención de reflejar que no le ha afectado.

No obstante, este parece no ser el mismo caso de Clara Chía, quien aparentemente tuvo que alejarse del foco mediático para pasar un tiempo en casa de sus padres, ya que se ha visto afectada por las críticas y burlas que le han hecho tanto en redes como personalmente, debido a que un grupo de personas aprovechó para acercarse a ella en la calle y cantarle la nueva canción de Shakira. Cabe destacar que amigos de la joven dijeron que esto no la destrozó como se piensa.

En medio de un partido de baloncesto entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, el empresario fue visto entre el público mientras que algunas personas lo señalaban o se reían tras de él. Esto quedó registrado en video, sin embargo, se viralizó en redes sociales debido a que se escuchaba de fondo la canción de su expareja y se hacía referencia a que los espectadores se la estaban cantando.

No obstante, esto sería parte de un montaje, ya que la canción no habría sonado mientras Piqué se encontraba en el recinto deportivo y la gente que lo rodea no estaría tratando de humillarlo, como se dijo en algunos comentarios de usuarios en redes.

