Extravagancias, transparencias y mucho brillo en el Met Gala 2016

Como es tradición, el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York puso el tapete rojo para que las celebridades e iconos de la moda se vistieran con sus mejores trajes para este importante evento benéfico que se realiza para recaudar fondos para Instituto del Vestido.

Este año tuvo como tema "Manus x Machina: Fashion in the Age of Technology", por lo que los asistentes se vistieron haciendo alusión a este lema.