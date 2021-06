"Me encanta tener un número en la espalda": Caro Ferrer, una paisa enamorada del ciclismo

Con más de 260 mil seguidores en Instagram , Caro Ferrer se ha destacado entre otros creadores de contenido por enseñarle a los apasionados del ciclismo los conocimientos básicos de una manera fácil y rápida. Por ello, en el Día Mundial de la Bicicleta , la influenciadora revela detalles de su experiencia en el ciclismo de ruta.

Desde temprana edad la paisa ha estado interesada en el deporte, ya que cuando era pequeña se dedicó a practicar gimnasia y atletismo; no obstante, cuando conoció el ciclismo, aprendió a disfrutar más el proceso que el mismo resultado.

"Llegué al deporte donde me tocó aprender a ser tolerante a la frustración. Yo no era capaz de perder y acá uno encuentra peladas que andan mil veces más que uno, que siempre te van a ganar, pero bueno, no importa, compito, me la gozo, disfruto", comentó Ferrer en diálogo con Caracol Televisión.

Gracias a su perseverancia, ha logrado competir en diferentes carreras recreativas en países como México, Costa Rica, Panamá, Italia y España; en donde además ha tenido la oportunidad de conocer a más personas que le han ayudado a mejorar su rendimiento.

Una de las recomendaciones que más suele hacerle a los internautas es tomarse con calma cada uno de los entrenamientos y unirse a un grupo de amigos que compartan la misma pasión, ya que les ayudarán con paciencia a vencer los obstáculos que se presentan en el proceso.

Por último, resaltó la importancia de cuidar su herramienta de trabajo, incluso cuando ha ocurrido algún infortunio y están lejos del lugar donde las pueden reparar.

"Si se daña una de las piezas importantes o se me desconfigura el grupo electrónico o cosas que debe hacer un técnico experto, me quedo por ahí en la calle. No me atrevo a tocarlas", señaló entre risas. "Las bicicletas son el tesorito de cada persona, entonces no nos podemos poner a inventar con ellas", puntualizó.