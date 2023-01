¿Cuál es la verdadera brecha salarial en Hollywood entre hombres y mujeres?

Ser mujer no es fácil en la industria cinematográfica más grande del mundo. A los hechos de acoso y abuso sexual al que han sido sometidas las artistas, y se han denunciado últimamente, ahora hay que sumarle la problemática de los sueldos injustos.

Con la campaña Time's Up las actrices están exigiendo la terminación de esta práctica discriminatoria. Natalie Portman, Patricia Arquette, Emma Watson, Diane Keaton, Salma Hayek, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, entre otras se han unido para hacer pública esta situación.

Los siguientes son algunos de los casos más conocidos al respecto:

Mark Wahlberg y Michelle Williams

Los protagonistas de 'All the Money in the World' fueron noticia por la diferencia de dinero que recibieron por tener que grabar unas nuevas escenas, ya que Kevin Spacey fue despedido y reemplazado.

Mientras Wahlberg cobró 1,5 millones de dólares por diez días de trabajo, Michelle Williams tan solo ganó 1.000 dólares en el mismo tiempo.

Gal Gadot

La protagonista de La Mujer Maravilla recibió tan solo 300 mil dólares por interpretar el papel de la superheroína.

Si bien es una cifra importante, en comparación con su compañero Henry Cavill que cobró 14 millones de dólares, por encarnar al Hombre de Acero, su sueldo se queda muy pequeño al lado del de él.

Kevin Spacey y Robin Wright

La talentosa actriz exigió que para la cuarta temporada de la popular serie de Netflix 'House of Cards' se le nivelara el sueldo con su entonces compañero Kevin Spacey.

Durante el rodaje de la tercera temporada, Kevin ganaba 80 mil dólares adicionales en comparación con su compañera. La actriz reveló en un evento de la Fundación Rockefeller que había demandado una nivelación debido a las condiciones injustas en su pago. Y lo logró.

Natalie Portman y Ashton Kutcher

En una entrevista a la revista Marie Claire U.K., la bella interprete confesó que recibió un pago tres veces más bajo que su compañero y coprotagonista Ashton Kutcher en la comedia romántica 'Amigos con Derechos' en 2011.

"Ashton Kutcher recibió un sueldo tres veces mayor que el mío. Lo sabía y no hice nada (…) No me enojé lo suficiente", afirmó.

Hilary Swank

La ganadora del Óscar indicó que le ofrecieron un sueldo 20 veces inferior para protagonizar un filme con un actor poco reconocido.

"Gané mi segundo premio de la Academia, y después de dos películas, me ofrecieron otro rol. El protagonista no tenía ningún tipo de éxito, pero había hecho una cinta en la que era el chico lindo. A él le ofrecieron 10 millones de dólares y a mí 500 mil dólares.", expresó en una entrevista.

Jennifer Lawrence

La talentosa rubia ganó mucho menos que sus coprotagonistas en 'La Gran Estafa Americana' (Christian Bale y Bradley Cooper). Esta información se supo debido al hackeo que sufrió Sony en el que se reveló que la actriz, además de recibir un salario inferior, cobró 2 % menos de beneficios que sus colegas masculinos.

"Cuando descubrí cuánto de menos me estaban pagando con respecto a esas personas con pene no me enfadé con Sony, me enfadé conmigo misma".

Charlize Theron

Otro caso positivo, además de el de Robin Wright, fue el de la sudafricana que contó que logró equiparar su sueldo con el de Chris Hemsworth que cobraba 10 millones más que ella en el filme ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’.

Diane Keaton

Cuando realizó Then Again con Jack Nicholson no recibió ninguna ganancia back -end (un benefico en que los actores se bajan el salario y obtienen beneficios de la ganancia en taquilla).

Su compañero sí recibió estas extensiones salariales en 2003. Sin embargo, cuando el aclamado actor se enteró que el trato no había sido justo con Diane, le envío un cheque con su parte de las ganancias. Todo un caballero.

Las mujeres ya alzaron su voz y la tendencia parece moverse a favor de ellas.

¿Hasta cuándo tendrán que tolerar estas dificultades?

