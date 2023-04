Calvicie y sobrepeso, algunos de los efectos causados al no dormir la cantidad de horas recomendadas

Mucho se ha hablado de las ventajas de tener un sueño reparador durante la noche, sin embargo, para algunas personas puede considerarse como una molestia o una pérdida de tiempo al poder disminuir la productividad alcanzada durante las 24 horas del día; por eso el doctor Ricardo Sandoval, especialista en medicina estética, explica cómo un mal dormir envejece prematuramente y propicia la aparición de enfermedades.

A propósito del Día Internacional del Sueño que se conmemora este 17 de marzo, Sandoval, especialista de la Universidad del Rosario, aclara que el ritmo circadiano es ese reloj biológico interno que determina cómo va a funcionar el cuerpo durante las 24 horas del día. Va a estar determinado por el ciclo de luz y oscuridad a nivel de la retina de nuestros ojos, además de otros factores, como el horario de alimentación, el ejercicio regular y los horarios de sueño, entre otros.

"Podríamos decir que el reloj interno tiene horas, y según esas horas, se dará la liberación de hormonas indispensables para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, al dormir de forma adecuada, podremos generar niveles altos de melatonina en la sangre, la hormona del sueño, estos picos, van a generar la liberación posterior de otras hormonas por parte de varios órganos del cuerpo, algo así, como un efecto dominó, que permitirá mantener nuestro desempeño correcto durante el día": afirma Sandoval, experto en procedimientos dermatológicos estéticos y clínicos faciales basados en el concepto de pro-envejecimiento saludable.

Además, la calidad de sueño se puede medir, por ejemplo, si una persona se despierta llena de energía, o por el contrario, cansada y con los ojos hinchados. "El llamado "sueño REM" que se da varias veces en la noche, pero que principalmente ocurre entre las 4 y 6 a.m. produce una liberación adecuada de sustancias fundamentales para nuestro desempeño diario, pero, de forma crónica, van a terminar desarrollando el mejor programa antienvejecimiento que se puede obtener": agrega Sandoval.

El experto afirma que, si no se logra alcanzar un pico adecuado de melatonina al no dormir bien, órganos como la tiroides, ovarios, testículos, páncreas, entre otras glándulas esenciales, no funcionarán de forma eficiente, desencadenando liberación inadecuada de cortisol, insulina, estrógenos y otras hormonas sexuales, con efectos perjudiciales para la salud.

"Se desencadenan procesos catabólicos o de degradación de estructuras sistémicas, donde se bloqueará el crecimiento del folículo piloso, generando la presencia de alopecia, uñas frágiles, reducción en la producción de colágeno y elastina en la piel, aumentando flacidez y arrugas, disminución del porcentaje de masa muscular, aumento en la acumulación de tejido graso y más grave aún, alterando la respuesta de nuestro cuerpo a la insulina, con mayor riesgo de diabetes, obesidad, sobrepeso, como también, desarrollando enfermedades crónicas como hipertensión arterial, apnea del sueño, entre muchas otras".

Lo fundamental, siempre será procurar un sueño de calidad, así se logra un metabolismo óptimo, un adecuado manejo hormonal, una piel, uñas y un pelo más sano y un día a día más fructífero, por lo tanto, es importante, recordar que la salud siempre será lo primero.

