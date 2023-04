Franco Colucci le propone a Miguel que trabaje para él y este acepta la propuesta

En Rebelde, el primer amor nunca se olvida , que se transmite en las tardes de Caracol Televisión, Miguel Arango , interpretado por Alfonso Herrera, sigue con su plan de vengarse del padre de Mia , Franco Colucci, a quien culpa de la ruina de su familia y al cual pretende destruir a como dé lugar.

Este joven fuerte, impulsivo y valiente que no le teme a nada se sigue acercando al empresario para llevar a cabo sus planes. Ahora se le presenta una oportunidad que no deja pasar. Franco Colucci le dice a Miguel que le hace falta una persona que le ayude a organizar sus cosas, puesto que su secretaria no puede con todo y le ofrece que trabaje para él. La propuesta emociona a Arango, pero le cuenta que le preocupa que en el Elite Way School le den la autorización para salir del colegio.

Franco ya había pensado en esto y le menciona que él ya hablo con el director Pascual Gandía, quien estuvo de acuerdo con darle el permiso en la tarde de un día a la semana, además de los fines de semana, esto gracias a sus buenas calificaciones y conducta. Ya con estas condiciones Miguel acepta la propuesta. Colucci le pide también que por el momento Mia no se entere de esto ya que no estaría muy a gusto con la noticia.

Gracias a esto, Miguel podrá estar más cerca de Franco y sigue fingiendo su agrado y supuesta admiración hacia él para que este no sospeche de sus verdaderas intenciones.

Rebelde, el primer amor nunca se olvida

La telenovela mexicana que revolucionó a toda una generación fue dirigida por Felipe Nájera, Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo, la producción estuvo a cargo de Pedro Damián quien en este proyecto plasmó la historia de un gran grupo de estudiantes que tienen su origen en las familias más prestigiosas y reconocidas de México y otros países, pero también, de aquellos alumnos de bajos recursos que llegan a esta institución bajo un programa de becas. Perfiles totalmente diferentes y que contrastan a la hora de interactuar y convivir entre ellos.