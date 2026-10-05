‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ creció con la vena artística y es familiar de un cantante

El Templo de la Imitación fue escenario de una presentación memorable de la mano de ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’. El participante pisó el escenario con una fuerza y presencia escénica dignas de un verdadero mariachi, contagiando a todos con la potencia de su voz y el gran sentimiento ranchero en cada nota.

La mesa de jurados no escatimó en elogios para el concursante. César Escola calificó la actuación como "fantástica", destacando el control vocal y el dominio en la interpretación del personaje. Por su parte, Amparo Grisales resaltó lo "súper afinado" que estuvo durante toda la gala y aplaudió su impecable caracterización, asegurando que su vestuario y caracterización estaban sencillamente "espectaculares".