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Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ creció con la vena artística y es familiar de un cantante

César le dijo que fue fantástico. Por su parte, Amparo le dijo que está súper afinado y que el look está espectacular. Además, el imitador contó que la música siempre ha estado presente en su vida.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ creció con la vena artística y es familiar de un cantante

César le dijo que fue fantástico. Por su parte, Amparo le dijo que está súper afinado y que el look está espectacular. Además, el imitador contó que la música siempre ha estado presente en su vida.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión