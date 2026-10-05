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Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ terminó sentado en la mesa de jurados junto a Aurelio

El mini imitador interpretó ‘La Mochila Azul’ y al finalizar su presentación, le aseguró al jurado Elder Dayán que, son primos, pues ambos son oriundos de pueblos muy cercanos.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ terminó sentado en la mesa de jurados junto a Aurelio

El mini imitador interpretó ‘La Mochila Azul’ y al finalizar su presentación, le aseguró al jurado Elder Dayán que, son primos, pues ambos son oriundos de pueblos muy cercanos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión