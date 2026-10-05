‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ hizo una promesa para la salud de su mamá

El Templo de la Imitación se llenó de energía, elegancia y puro ritmo noventero con la llegada de ‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’. El pequeño participante saltó al escenario decidido a homenajear a uno de los intérpretes más grandiosos de la música en español, dejando en claro su talento desde el primer segundo.

Durante la gala, el imitador interpretó el clásico 'Ahora te puedes marchar'. Con un derroche de carisma y desenvoltura, el concursante se apropió por completo de la tarima, interactuó con el público asistente y manejó los pasos de baile característicos del 'Sol de México' con una naturalidad que cautivó a los presentes.