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Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ hizo una promesa para la salud de su mamá

El concursante interpretó ‘Ahora te puedes marchar’, y, en medio de su presentación, se apropió del escenario e interactuó con el público. Hace años hizo una promesa de cantar a cambio de la salud de su mamá.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ hizo una promesa para la salud de su mamá

El concursante interpretó ‘Ahora te puedes marchar’, y, en medio de su presentación, se apropió del escenario e interactuó con el público. Hace años hizo una promesa de cantar a cambio de la salud de su mamá.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión