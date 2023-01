¿Cuánto tiempo le queda al régimen en Venezuela y poder restablecer la democracia en ese país?

¿Son la diplomacia internacional y el TIAR una herramienta efectiva para evitar un conflicto bélico?

“Yo tengo la teoría de que los colombianos tenemos que ser muy prudentes con el tema de Venezuela, no porque no tengamos la definición de lo que pensamos, pero debemos expresarla con cuidado porque es un país limítrofe con una frontera amplia, con una frontera viva y evidentemente pueden generarse dificultades mayores en casos extremos”, opina Víctor G.Ricardo.

Publicidad

“El tema de Venezuela es justamente que no hay solución rápida, lo que hemos observado es la prolongación de una crisis que se va profundizando y al mismo tiempo complicando porque intervienen distintos factores, entonces es un tipo de crisis desastrosa, porque no es la crisis mayor que precede a una solución, sino que precede a más crisis. Ese es el gran problema de Venezuela que no aparece una solución en el horizonte”, alude Duarte.

Vea completo este análisis.